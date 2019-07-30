九鵬基地飛彈試射　國防部：昨命中率達95.1％

▲空軍F-16戰鬥機。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

國軍29日在九鵬基地實施實彈射擊，國防部訊次室次長李兆明30日表示，此次共射擊12類117枚各型飛彈，並無增加新的彈種，不過總數較去年略微增加，至於彈藥類型與射擊方式涉及機密則不便公開細部說明。

九鵬基地自29日連續兩天實施實彈射擊、彈道無限高，射擊範圍從九鵬基地延伸至約250公里海域。據參與射擊單位表示，這次射擊範圍、規模如同去年的漢光演習。去年漢光演習九鵬基地的精準武器射擊主要集中於中長程飛彈裝備，包括天弓一、二型與雄三等都是主要測試項目。

李兆明表示，國軍每年年底都會針對次年重要演訓發布訓練計畫，給各軍種及直屬指揮部作為年度內訓練依據，而每年第三季在九鵬地區實施的飛彈射擊訓練已經行之有年，本週的射擊公告早在今年7月8日就已經發布，同樣屬於年度例行性訓練。

李兆明指出，本次射擊訓練均按照整體防衛構想設計，想定狀況後依照作戰進程區分為「地對空」、「空對空」、「艦對空」、「空對艦」、「艦對艦」等五種作戰模式，將基礎戰力與不對稱戰力運用主力戰機與戰艦納入訓練。

李兆明也指出，本次總共射擊12類117枚各型飛彈及精準炸彈，並沒有增加新的彈種，不過總數較去年略微增加，至於彈藥類型與射擊方式涉及機密則不便公開細部說明。他表示，昨天已射擊「地對空」、「艦對艦」、「空對空」等7類41枚各式飛彈及炸彈，命中總數39枚、命中率95.1%，射訓會持續到今天下午才會結束。

另外，空軍F-16戰機29日亦掛載魚叉飛彈實施實彈射擊，且成功命中2艘靶艦，遭外界解讀是針對中共解放軍之遼寧艦。對此，李兆明表示，F-16戰機掛載的魚叉飛彈，射擊目標所對的就是所有海上目標，包括各級船艦、登陸艦、作戰艦都有可能，只要進到防衛範圍內的都可以實施攻擊。

李兆明補充，國軍在每年年初都會事先公布年度重大演訓，此次射擊公告早在今年7月8日中共宣布演習之前就已經公告，所以從時間上可證明與中共軍演完全沒有任何關聯，「真的只是我們年度例行計畫性的演訓」，也沒有其他獨特性。