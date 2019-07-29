解放軍東山島演習？國防部：充分掌握！有信心守護家園





▲解放軍。此示意圖為解放軍駐港部隊軍演，非此次解放軍在東南沿海的軍演。（示意圖／翻攝自中國軍網）

記者袁茵／台北報導

美國五角大廈於美東時間8日公布國務院批准對台軍售案後，對於出口武器到台灣的美國企業會受到制裁、東南沿海會進行軍演等訊息與動作，國防部表示，國軍絕對有能力、有信心捍衛國家安全，守護家園，維護中華民國的自由、民主與主權。

中共國防部14日公告，「解放軍於近日位東南沿海等海空域組織演習，此次演習是根據今年全軍年度計劃作出的例行性安排。」不過該公告並未寫出確切時間，也說是「例行性安排」，沒有正面回答是否與前些日子抗議的美對台軍售案有關。

對此，國防部28日指出，國軍運用情監偵作為，能夠充分掌握臺海周邊海、空域動態，即時應處，確保國家安全與區域穩定，籲請國人放心。面對敵情的變化與威脅，國軍持續強化戰訓整備，提升關鍵防衛戰力，絕對有能力、有信心捍衛國家安全，守護家園，維護中華民國的自由、民主與主權。

就在中共公告軍演後2周，前海軍官校軍事學科部教官呂禮詩28日在臉書上提到，浙江海事局發布的「浙航警0623」航行警告裡面寫到，東海將在28日晚間6時到8月1日晚間8時進行軍演，位置在舟山島正東48浬處，操演區為一66海浬X78海浬矩形區域；距離我ADIZ最北點僅有14海浬，不過距離富貴角仍有235海浬遠。

呂禮詩隨後又PO文稱，自浙江海事局發布「浙航警0623」航行警告後，廣東海事局發布了「粵航警0164」航行警告，東山島附近海域將在29日上午6時至8月2日晚間6時進行軍事活動，位置在金門大帽山西南55.5公里處；雖然操演區距澎湖西嶼仍有150公里遠，但已有部分超越海峽中線。