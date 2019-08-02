川普對華再加10%關稅！離岸人民幣「受挫」一度失守9.67關口

▲美國總統川普。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

中美第十二輪談判7月31日剛落幕，美國總統川普（Donald Trump）1日就宣佈，自9月1日起，對3000億美元的中國商品加徵10％關稅。消息一出，離岸人民幣受重挫，今（2）早一度失守6.97關口，隨後貶值幅度收窄，10點40分報6.9553。

川普與習近平6月在G20大阪峰會上才達成共識，當時川普曾承諾，停止對中國產品加徵新的關稅，並允許中國企業繼續購買「沒有國安疑慮」的美國零件。川普8月1日突然在Twitter上表示，美國9月1日將對3000億美元的中國商品加徵10％關稅，但不包括先前加徵25％關稅的2500億美元商品。

▲離岸人民幣行情 。（圖／翻攝自新浪財經）

消息重挫離岸人民幣匯率，今早開6.9567，最低來到6.9785，隨後貶值幅度收窄，10點40分來到6.9553。人民幣對美元中間價則來到6.8996，貶值58點。

受中間價走低的影響，今人民幣對美元即期匯率開盤即大跌近500點，在開盤報6.9488後，人民幣即期匯率跌穿了6.95關口，最低報6.9502，隨後跌幅收窄，人民幣對美元即期匯率隨後連續收復6.95和6.94關口，最高報6.9375。