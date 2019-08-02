轉機要等5天！廚師喝到斷片脫衣大鬧　醒來「被淨身」流浪43天

▲Uthai Waenbarb脫衣大鬧機場的影片被上傳到網路上。影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

泰國36歲男子Uthai Waenbarb今年6月15日準備從俄羅斯莫斯科搭機返家，沒想到等待轉機的時間居然要5天，他跑去喝酒解悶，卻喝到「ㄎㄧㄤ掉」，遭當地警方逮捕好幾次，最後連護照、行李都搞丟了，整整在莫斯科流浪43天才被找到。

▲Uthai Waenbarb被找到時的樣子。（圖／翻攝自Facebook／泰國駐俄羅斯大使館สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก，下同）

根據《曼谷郵報》報導，Uthai Waenbarb原本在匈牙利擔任廚師，6月間想返回老家泰國一趟，同月15日抵達莫斯科等待轉機，但他沒有料到等到時間竟然長達5天，因為實在太無聊加上不耐煩，乾脆跑去喝酒，等到意識再次恢復正常，他已經跑到距離機場27公里遠的城市希姆基（Khimki）。

由於Uthai Waenbarb不會說當地語言，加上護照以及隨身行李通通都搞丟了，只好在街頭流浪，期間多次被警方誤會逮捕。他的家人等了好幾天都沒有看到人回來，急得到處聯絡也沒有結果，這才決定與泰國駐俄羅斯大使館人員聯繫，拜託大家幫忙找人。

▲Uthai Waenbarb拿到新的護照。

經歷43天的異鄉「旅程」，Uthai Waenbarb總算被大使館人員找到，他表示，自己當時的確有去喝酒，後來因為喝得太醉了，幾乎呈現斷片的狀態，隱約記得好像有與機場內的商家發生爭執，還被警察拘留，但釋放之後以及如何抵達希姆基市的記憶通通都是一片空白。

泰國駐俄羅斯大使館已先協助安置Uthai Waenbarb，畢竟他早就超過原先預定的停留時間，辦理相關程序大約還得花上15天，等到一切處理完畢，他就能順利返回家鄉與親人團聚。而這段超奇幻的旅程在泰國駐俄羅斯大使館臉書頁面公開，一度引起網友熱烈討論，大家紛紛留言祝福他，「終於可以回家啦」、「幸好人平安」、「這次回家路上要多注意，可別再『失蹤』了」。

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