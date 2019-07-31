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醉老外喝太嗨！赤腳脫衣滿街狂舞　狂追路過阿伯...嚇壞人

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記者邱中岳／台北報導

北市1名俄羅斯男子，日前在萬華區喝酒，但因喝太多整個人赤腳在成都路一處騎樓下狂奔，甚至還追著1名老伯狂追，嚇得對方穿越馬路逃跑，警方最後到場將人勸回派出所休息，男子清醒後甚至連自己在哪喝都不曉得。

▲▼俄羅斯男子最後被警方帶回派出所保護管束。（圖／民眾提供）

▲俄羅斯男子正面對決老伯，嚇得對方穿越車陣逃到對街。（圖／民眾提供）

▲▼俄羅斯男子最後被警方帶回派出所保護管束。（圖／民眾提供）

▲俄羅斯男子狂追1名女子，嚇得對方繞路離開。（圖／民眾提供）

警方調查，1名27歲的俄羅斯男子馬洛夫，19日上午7時許，酒後在萬華成都路的街邊大鬧，將酒瓶隨地亂丟，讓旁邊店家的服務生出來清潔整理，除此之外，更赤腳在街頭狂奔，最後直接將外套脫下「跳舞」。

▲▼俄羅斯男子最後被警方帶回派出所保護管束。（圖／民眾提供）

▲俄羅斯男子在騎樓亂丟酒瓶，一旁店家服務生還出面清理。（圖／民眾提供）

監視器還拍下，馬洛夫不斷的追逐路人，其中1名女子路過被盯上，所幸機靈從外側閃過，但接下來1名老伯就沒這麼幸運，正面對決馬洛夫，甚至還被馬洛夫追著狂奔，老伯無奈只能穿越馬路人潮往對向逃逸，才擺脫馬洛夫魔掌。

警方獲報後趕赴現場，先將馬洛夫控制在騎樓下，最後經過交涉將人帶回派出所保護管束，但馬洛夫酒醒後根本不知道自己跑去哪裡喝，更不知道做了這麼多的怪事，讓警方直搖頭：「真的是完全斷片」。

▲▼俄羅斯男子最後被警方帶回派出所保護管束。（圖／民眾提供）

▲俄羅斯男子最後被警方帶回派出所保護管束。（圖／民眾提供）

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關鍵字：老外,俄羅斯,路人,脫衣

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