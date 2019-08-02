快訊／一周內第三次！北韓今晨再往日本海「發射不明飛行物」

▲7月25日，北韓領導人金正恩親自指導試射短程彈道飛彈。（圖／朝中社）

記者錢玉紘／綜合報導

韓聯社報導，南韓軍方指出，北韓今晨再度發射短程不明飛行物體，分別在當地時間2點59分以及3點23分，地點則是從咸鏡南道永興地區，飛往日本海，聯合參謀本部表示，正在嚴密關注相關動向並保持高度警戒。這已經是北韓本周內發射第三次飛行物體。

對於北韓本周三度試射飛彈，美國總統川普在前往俄亥俄州參加活動時，也被問到相關問題，他則認為「沒有什麼問題」。川普提到，「我想一切都在掌控之中，我不覺得有問題，我們會看後續怎麼發展，但這些都是短程飛彈，非常符合標準」。

記者詢問川普是否會繼續與北韓領導人金正恩談論去核化的事情，他則回應一定會，「今天的是短程飛彈，我們從未談論這個，我們都在談核武的事情」。



由於南韓和美國聯合軍演即將展開，北韓一周內多次試射飛行物體，以表抗議。



7月25日凌晨，北韓試射兩枚近程彈道導彈，隔日官媒朝中社在報導中指出，南韓不顧朝鮮的多次警告，不斷引進尖端攻擊性武器，並試圖實施軍演。

7月31日淩晨，北韓再度從元山市葛麻地區向東北方海域發射飛彈，南韓聯合參謀本部分析為近程彈道導彈，但8月1日朝中社的報導中指出是「新型大口徑多管導向火箭發射系統」，並稱金正恩視察後感到滿意。