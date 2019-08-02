快訊／又要加！川普：9月1日起對中國3000億美元商品加10％關稅

▲美國總統川普指出，9月1日將對3000億美元的中國商品加稅。（圖／達志影像／美聯社）



記者柯振中／綜合報導

中美貿易戰7月30日才展開新一輪談判，沒想到美國總統川普（Donald Trump）1日又宣布，9月1日開始，對3000億美元的中國商品加徵10％關稅。他表示，這些加稅商品不包括先前已加徵25％關稅的2500億美元中國商品。

川普與習近平6月在G20大阪峰會上才達成共識，當時川普曾承諾，停止對中國產品加徵新的關稅，並允許中國企業繼續購買「沒有國安疑慮」的美國零件。

川普8月1日突然在Twitter上指出，美方相當希望與中方展開積極對話，也對兩國的未來相當看好。不過，川普同時說明，在會談期間，美國9月1日將對3000億美元的中國商品加徵10％關稅，但不包括先前加徵25％關稅的2500億美元商品。

雖然美中貿易戰7月30日展開新的談判，但美中雙方沒有取得實質的進展。川普7月31日就說過，美方不急著與北京達成協議，「不管要不要達成協議，都是我說了算。」川普當時說到，「我想，中方願意做出大量讓步，但這不代表我一定要接受。」

▲美國總統川普指出，9月1日將對3000億美元的中國商品加稅。（圖／翻攝川普推特）