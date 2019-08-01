台東縣表揚模範父親20位　最高年齡99歲

▲台東縣府舉辦模範父親表揚頒獎，最高齡為99歲。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

為表彰父親平日對家庭及鄰里的奉獻，台東縣政府特別於1日舉行模範父親表揚活動，提前向父親們致賀，計有台東市彭鼎河、達仁鄉岡春成等20位，由台東縣長饒慶鈴親自頒獎表揚，其中，來自台東市99歲的彭鼎河老先生是今年度模範父親裡的長壽爸爸。

饒慶鈴表示，父親是家庭的支柱，一輩子為家庭、為子女忙碌與操勞，因此，為人子女者孝順父親應該要及時，但他也希望為人父親者應要做好自己本份多擔待，成為子女學習的典範榜樣，增進家庭功能，營造一個和樂的家庭。

活動一開始由活動由雙琴音樂演奏作為開場，饒慶鈴首先恭賀模範父親當選人，並表示，今年度參與表揚的模範父親共計20位，都由各鄉鎮市推薦，可以說是萬中選一，其中最年長者為來自台東市99歲高齡彭鼎河老先生，他的身體還很硬朗，活動力也強，希望將模範父親的精神與表率在村里間來發揚。希望為人爸爸者，要多陪陪自己的孩子、聽聽他們的意見，也要對家庭多些擔待及責任，爸爸是孩子們的榜樣，孩子的一生受爸爸影響很深，期盼能增進家庭社會功能，讓台東更幸福、家庭更和樂。

今年受獎的模範父親計有台東市彭鼎河、池上鄉劉興土、台東市莊阿水、台東市趙清河、長濱鄉賴發順、太麻里鄉 江征雄、金峰鄉邱江南、台東市柯受球、東河鄉陳日福、海端鄉王清利、大武鄉楊榮爵、鹿野鄉梁金全、台東市吳國輝、達仁鄉岡春成、延平鄉胡再福、綠島鄉何彰明、關山鎮 許晉彰、卑南鄉張清水、蘭嶼鄉鍾金川、成功鎮羅文龍等20人。