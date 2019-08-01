超萌10歲小記者問「養過寵物嗎」？　她一句「貓死了」瞬間登谷歌熱搜冠軍　

▲ 威廉森30日參加在底特津的第一場總統候選人辯論會。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者許祐誠／綜合報導

民主黨總統參選人威廉森（Marianne Williamson）日前接受一名「10歲小記者」採訪，在面對飼養寵物的問題時，因為坦率地回答「我養過貓，但貓死了」，讓小記者頓時感到相當錯愕，也因為這段超萌的採訪影片，讓威廉森瞬間登上谷歌熱搜排行榜冠軍，許多網友也紛紛笑說「我喜歡她的誠實」。

根據《今日美國》（USA Today）報導，這名小記者叫凱夫特（Jeffrey Kraft），來自神童媒體（KidScoop Media），被指派負責採訪在底特津的民主黨辯論會。從影片可以看到，當時他和其家記者一起站在現場，見到威廉森上前關心時，便偷瞄手上的筆記本詢問，「你有養過寵物嗎」，結果一聽到威廉森坦率地回答「我養過貓，但貓死了」，瞬間讓他有點措手不及。

Young reporter to @marwilliamson: “Do you have a pet?”@marwilliamson to young reporter: “I had a cat and the cat died.” pic.twitter.com/jK8Miaf1TG — Philip Crowther (@PhilipinDC) July 31, 2019

接下來，凱夫特又問，「當你成為總統時，你會帶什麼寵物到白宮」。當時威廉森回答，「我喜歡貓，但小時候養過一隻狗」，而且其實「白宮非常大，理論上，你可以同時養狗和貓」。

就是這段可愛的採訪影片，讓美聯社記者克勞瑟（Philip Crowther）發布到推特上與大家分享，他還在留言處更新一段影片，內容是凱夫特於記者會接受採訪，坦承自己「當下根本不知道要說什麼」。

Jeffrey responds: “I didn’t know what to say.” pic.twitter.com/EuSCU1omWp — Philip Crowther (@PhilipinDC) July 31, 2019

在小記者的神助攻下，威廉森瞬間爆紅，登上谷歌熱搜排行榜冠軍。值得一提的是，辯論開始前，威廉森的熱搜次數只位居第三，前兩名分別被同僚參議員桑德斯（Bernard Sanders）和華倫（Elizabeth Warren）佔據，但在辯論結束後，威廉森的熱搜次數立刻擠下2人，成為10名參選人中的第一名。

事實上，威廉森身為暢銷書作家，近期才因為發表征服仇恨的「黑暗精神力量」（dark psychic force）一詞後，讓自己的搜尋量上升。當時她表示，這句話是被總統川普（Trump）一句「統一愛的力量」（unifying power of love）而激發的。

這次辯論會結束後，許多網友紛紛被她坦率的個性所吸引，「她真棒，雖然不會投她，但我喜歡她的答案和自信」、「她不害怕分享生死的問題，這才是我們需要的領導者」、「她可能是舞台上唯一誠實的候選人」、「我真的很喜歡她，但我也真的不希望她當總統。大笑」、「希望可以讓小記者多問一些問題」、「對於貓的離去感到難過，但為甚麼他們的反應讓我覺得很搞笑」。

不過，有另一派的網友也紛紛拿此事嘲諷威廉森，「誠實+1，讓孩子難過-100」、「貓可能是被黑暗力量殺死的」、「沒必要這誠實好嗎」、「她就像一位阿姨，說了些貌似很幽默的話，離開時才發現是一堆廢話，讓人想睡覺」。