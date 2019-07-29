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民主黨TV辯論30日再戰！CNN預測名單出爐　台裔楊安澤穩居第10

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▲▼ 美國2020年總統大選前哨戰開打，民主黨今、明（26日、27日）晚間在佛州邁阿密舉行首場初選電視辯論。（圖／路透）

▲ 民主黨第二輪電視辯論將於底特律登場，由美國有線電視新聞網（CNN）轉播。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國第59屆總統大選2020年11月3日登場，為了爭取代表民主黨競選的機會，黨內的第二輪電視辯論會在30日一連2天舉行。根據CNN最新的第16版預測名次，台灣移民二代楊安澤（Andrew Yang）名列第10，重量級參議員桑德斯（Bernie Sanders）位居第4，而第一名則由前副總統拜登（Joe Biden）拿下。

以下為CNN預測「最有可能獲得民主黨提名參選」前10名

10.紐約企業家楊安澤（Andrew Yang）

企業家出身的楊安澤靠著網路在美國政壇掀起一陣旋風，更因此受到主流媒體的關注，主張提高每位美國成年人的基本收入，且中美貿易戰對任何人沒有益處，只是傷害兩國工人與企業的利益。

在上月27日的第一輪辯論結束後，楊安澤的人氣飆升，吸引超過10萬網友成為他的新粉絲。但CNN認為，他的表現並沒有預期中的好，不過他的募款能力還是可讓他挺進今年9月的第3場辯論會。

►台裔楊安澤民主黨辯論「發言僅4次」沒插話　推特狂吸10萬粉絲
►台灣移民二代參選2020美國總統！楊安澤：幾乎每年拜訪台灣

▼ 台裔美籍參選人楊安澤。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼民主黨總統初選台裔美籍參選人楊安澤（Andrew Yang）。（圖／達志影像／美聯社）

9.前住房與城市發展部長朱利安卡斯楚（Julián Castro）

卡斯楚是墨西哥移民第三代，2001年成為聖安東尼奧市議員、2009年成為該市市長，2014年進入歐巴馬政府，成為內閣最年輕的部長，任內也受前總統歐巴馬器重。

CNN指出，卡斯楚第一輪辯論表現相當亮眼，募集資金已超過進入下一波辯論的門檻，而即將登場的辯論會可望為他帶來更多支持者。

►歐巴馬愛將卡斯楚宣布參選總統！　「墨西哥移民第3代」挑戰川普

▼ 卡斯楚任內受歐巴馬器重。（圖／達志影像／美聯社）

8.德州前眾議員歐洛克（Beto O'Rourke）

歐洛克有著「民主黨政治新星」的稱號，在去年11月的期中選舉一戰成名，儘管以不到3%的差距輸給共和黨克魯茲（Ted Cruz），但也寫下新紀錄，成為民主黨在德州史上參議員選舉，票數最接近共和黨的一次。

►競爭也太激烈！民主黨新星歐洛克　宣布投入2020美國總統大選

▼ 歐洛克被封為民主黨政治新星。（圖／達志影像／美聯社）

7.明尼蘇達州參議員克洛布徹（Amy Klobuchar）

克洛布徹曾經擔任檢察官和企業律師，被外媒形容為挑戰美國總統川普的民主黨第一位溫和派候選人。她曾表示，若她順利當選總統，將會重返國際氣候協定、制定更嚴格的槍支管制，並在全民健保方面多加著墨。

▼ 克洛布徹曾任檢察官、律師。（圖／路透）

▲▼ 明尼蘇達州參議員克洛布徹（Amy Klobuchar）。（圖／路透）

6.民主黨參議員布克（Cory Booker）

身為非裔參選人的布克對種族議題並不陌生，他在上一次的辯論會中與拜登交手，並佔上風。他日前更把矛頭指向川普，強調他比種族主義者還糟糕，「他實際上利用種族比喻、言語來獲取政治利益。」CNN報導，布克已表態不怕拜登在辯論會上針對此事再掀波瀾，本周更把焦點轉向拜登的刑事司法改革計畫。

▼ 布克曾在種族議題上與拜登交鋒。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 美國民主黨參議員布克（Cory Booker）。（圖／達志影像／美聯社）

5.印第安納州南本德市長巴提吉格（Pete Buttigieg）

巴提吉格現年37歲，是退伍軍人出身，更是少數公開出櫃的同性戀從政者，並已在南本德市擔任2任市長，有意挑戰成為美國最年輕且史上第一個出櫃的總統。

►同性戀市長宣布「角逐2020總統大選」　有望成為最年輕美國總統

▼ 巴提吉格是少數公開出櫃的同性戀從政者。（圖／路透）

4.參議員桑德斯（Bernie Sanders）

桑德斯是國會最資深的無黨籍議員，但他始終與民主黨團合作。他今年3月造勢活動起跑時曾提到，矢言擊敗「美國現代史上最危險的總統」川普，競選政見包括全民健保、提高最低工資、通過「全面移民改革」讓非法移民能留在美國境內等。

►影／桑德斯問鼎白宮造勢起跑　喊擊敗「最危險總統」川普

▼ 現年77歲的桑德斯是國會最資深的無黨籍議員 。（圖／路透）

3.馬薩諸塞州參議員沃倫（Elizabeth Warren）

沃倫今年2月表態投入2020年總統大選，主張提高對富人的稅，並保障勞工階級的權益。CNN報導，沃倫的政見大多與參議員桑德斯的主張類似，屆時2人的交鋒勢必成為這場辯論會的焦點。

沃倫過去多次公開批評川普，不但把川普形容成「種族主義者」，直言白宮橢圓形辦公室不應該存有偏見，更強調與川普有關的重大案件不只是通俄門調查，大膽預測川普未來可能入獄。

►「反川普大將」沃倫宣布參選2020　狠嗆：總統可能會坐牢

▼ 沃倫被外媒封為「反川普大將」。（圖／路透）

2.參議員賀錦麗（Kamala Harris）

賀錦麗是美國史上第2位非裔女性參議員，更是美國前總統歐巴馬口中的「最美檢察官」。她過去曾負責多起性侵、殺人等重罪案件，長年下來的強硬風格也吸引許多支持者。

►「最美檢察官」宣布2020參選總統！　賀錦麗：我愛我的國家

▼ 賀錦麗是檢察官出身。（圖／達志影像／美聯社）

1.前副總統拜登（Joe Biden）

拜登是目前民主黨內呼聲最高的人選之一，曾擔任6屆參議員，在宣布參選後的24小時，就成功籌集到630萬美金（約新台幣1億9477萬元）的資金。此次是拜登第3次挑戰入主白宮，曾分別於1988年與2008年參選美國總統。

CNN表示，目前拜登仍處於領先位置，現在最重要的工作正是做好準備，正面接招其他人對他的攻擊。

►為美國「國家之魂」而戰　前副總統拜登宣布：參選2020大選！

▼ 拜登是民主黨內呼聲最高的人選之一。（圖／翻攝自YouTube／Joe Biden）

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關鍵字：民主黨,美國2020總統大選,拜登,楊安澤,桑德斯,沃倫,賀錦麗,北美要聞

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