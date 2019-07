民主黨TV辯論30日再戰！CNN預測名單出爐　台裔楊安澤穩居第10

美國總統川普27日攻擊非裔眾議員康明斯(Elijah Cummings),形容所代表的選區巴爾的摩(Baltimore)是一個令人作嘔、老鼠與齧齒動物橫行的地方;而《巴爾的摩太陽報》的社論隔日便以「寧願有幾隻老鼠,也好過當那一隻大的( Better to have a few rats than to be one)」回嗆。