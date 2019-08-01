果粉買單嗎？外傳新iPhone有望支援Apple Pencil

▲ 2019年新iPhone再度傳出有望支援Apple Pencil。（圖／翻攝自One More Thing）



記者陳心怡／綜合外電報導

根據商業內幕（Business Insider）報導，花旗研究公司認為，今秋將推出的iPhone新機可能支援觸控筆Apple Pencil。

花旗列出2019年iPhone新機推測的功能，其中一項是「支援 iPhone觸控筆」，但在眾多有關iPhone的傳聞中，算是比較少被提及到的功能。

其實在2018年的iPhone XS、XS Max、XR推出之前，就有傳聞指出可能將會支援Apple Pencil這項目前只有iPad產品支援的原廠配件；不過最終卻全沒支援。

然而，隨著蘋果擴大手機螢幕，且蘋果將Apple Pencil相容性擴大到整體iPad系列，自 12.9 吋的iPad Pro到7.9吋的iPad mini均可使用，所以未來如果iPhone也支援Apple Pencil似乎不無可能。

如果Apple確實為新iPhone提供Apple Pencil支援，那麼這可能和最初蘋果理念背道而馳。蘋果聯合創始人賈伯斯（Steve Jobs）曾批評智慧手機手寫筆，並宣稱「沒有人會想使用手寫筆」。