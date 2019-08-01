2019中國百強縣名單公布　濰坊4縣市上榜

▲濰坊市壽光為第37位。



圖、文／第24屆魯台經貿洽談會提供

7月19日，工信部賽迪顧問縣域經濟研究中心發布「2019年縣域經濟高質量發展指數研究成果」，2019年中國百強縣名單出爐，其中山東省佔19席，濰坊則有4縣市上榜。

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據了解，2019年中國縣域經濟100強是對全國除市轄區和林區、特區以外的1879個縣級行政區劃，從經濟實力、增長潛力、富裕程度、綠色水平4個方面進行評價後排出的，整個評價指標體系聚焦高質量發展，著力體現新發展理念，包括一級指標4個、二級指標8個、三級指標22個。

▲諸城。

▲青州。

▲高密。

首先在於實力突出，據統計，百強縣以佔全國不到2%的土地、7%的人口，創造了全國十分之一的GDP；以佔全部縣域不到3%的土地、11%的人口，創造了縣域約四分之一的GDP。其次，在於經濟結構更趨合理，數據顯示，百強縣已初步告別投資依賴，轉向投資、消費、出口協調並重的經濟結構。此外，還強在富民和強縣並舉，據統計，百強縣城鎮居民人均可支配收入（4.4萬元）、農村居民人均可支配收入（2.3萬元）以及人均社會消費品零售額（3.4萬元），比全國平均水平分別高出12%、61%和72%。

據報告顯示，百強縣的GDP總量由2016年的8.2萬億元增加到2018年的9.6萬億元，增幅近17%。這種快速發展主要得益於百強縣實現了由主要依靠勞動、資本、自然資源的「粗放式增長」，向依靠提高全要素生產率的「集約式增長」的快速轉變，充分突顯自身區位優勢和特色，在技術、管理制度、人力資本、產業結構、對外開放度等方面顯著提升，全面推動了百強縣工業經濟的發展質效。