台灣貨船與陸艦料羅擦撞　人船均安但「差點被帶去廈門」

▲友泰一號貨船。（圖／翻攝自海巡署官網）

記者吳宛霖／台北報導

台灣來往金門與高雄的散裝貨船「友泰一號」，昨（31日）晚間在料羅港南方15海哩處與大陸艦艇發生擦撞，船身受損。船長面對中方想將人船共同帶回廈門，立即通報海巡單位，約深夜11點在金門海巡隊快艇的戒護下，從公海返回料羅港外錨泊區。瑞邦海運公司鍾姓主管今天受訪表示，整件事發生並無人員受傷，至於擦撞原因貨船方面「也會接受調查」。



台貨船發生碰撞後，船長向台港務處和金門海巡隊求助，因對方疑似大陸軍艦等公務船，「陸船還一度要求我們一起到大陸廈門處理」，船長拒絕對方要求，希望能以公海船舶擦撞案件來處理，並持續往金門料羅港航行。金門海巡隊接獲通報後立即派遣線上「10053艇」前往協助，並增派「10039艇」支援。

海巡隊到達後，該艘大陸艦艇已駛離現場，海巡警艇隨後在附近海域搜尋，但目前仍未發現相關艦艇。海巡署指出，經過擴大搜尋，「10053艇」在昨晚11點多和疑似受損陸艦取得通聯，對方透露需返回廈門港口維修，且不同意停船接受蒐證後就未再回應，另因夜間昏暗，且對方沒有開啟AIS識別系統，所以無法識別船舷編號。

瑞邦海運公司鍾姓主管今日表示，海巡單位在接獲友邦一號通報後，立即前往協助，並護送貨船返回金門，整件事發生並無人員受傷，「之後的事情處理，會交給海巡隊進行相關蒐證跟調查，貨船方面也會接受調查，之後做出海巡報告。」

海巡署金馬澎分署表示，「友泰一號」在晚間11點50分抵達料羅港錨泊區，後續將由金門海巡隊進行相關蒐證及調查，並函送航政主管機關處理。