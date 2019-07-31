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「大好河山」氣勢磅礡！　長城四大名關「大境門」曾是抗日同盟軍出發點

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▲▼河北張家口市的「大境門」上有「大好河山」四個大字，是萬里長城的重要關隘，與山海關、居庸關、嘉峪關並稱「四大名關」，也是四關中唯一以「門」為名的關口。（圖／記者黃凱翊攝）

▲ 「大境門」與山海關、居庸關、嘉峪關並稱「四大名關」，也是四關中唯一以「門」為名的關口。

記者許祐誠／綜合報導

大陸萬里長城四大關口之一的張家口大境門，至今已有350多年歷史，是明長城的一個重要關口，拱門洞上方有四個顏體大字，是由當年察哈爾都統高維嶽手書的「大好河山」。值得一提的是，由於張家口地處農耕與草原文化的交會處，是昔日的兵家必爭之地，更是當年抗日將領吉鴻昌在「九一八事變」後，率領數萬抗日同盟軍宣誓出征的所在地。

大境門位於河北省張家口市北端，建於1644年（明思宗崇禎17年），門牆高12米、底長13米，寬9米，造型相當樸實厚重，體現出粗獷蒼勁的氣勢，與山海關、嘉峪關、居庸關合稱長城四大關口，是唯一以「門」命名的關口，因此又被稱為「京西第一門」。

▼ 大境門位於河北省張家口市北端，地處兵家必爭之地。

▲▼河北張家口市的「大境門」上有「大好河山」四個大字，是萬里長城的重要關隘，與山海關、居庸關、嘉峪關並稱「四大名關」，也是四關中唯一以「門」為名的關口。（圖／記者黃凱翊攝）

從明朝開始，張家口一帶就開始融合蒙古、漢、回族和藏族等多元文化，也是北方重要的商業城市。明穆宗隆慶5年起的隆慶和議，大境門外的元寶山一帶便逐漸形成「貢市」和「茶馬互市」等交易市場，許多來自蒙古和歐洲的牲畜、毛皮、藥材、毛織品和銀器等，都在此處與交易絲綢、茶葉和瓷器等商品，也因此有著「路陸商埠」和「皮都」等別稱，形成了明清及民國初期著名的的「張庫大道」，所以清末第一條國有實用鐵路就是先從北京修到張家口，1909年由詹天佑設計施工的京張鐵路通車。

▼ 張家口大境門位在邊塞和內地之間，是多民族文化融合的所在地。

▲▼河北張家口市的「大境門」上有「大好河山」四個大字，是萬里長城的重要關隘，與山海關、居庸關、嘉峪關並稱「四大名關」，也是四關中唯一以「門」為名的關口。（圖／記者黃凱翊攝）

民國初年，時局紛亂，日軍於1931年發動「九一八事變」，一夜佔領瀋陽，讓。1933年3月，日本軍佔領熱河，同時向察哈爾進軍。看到占領東北的日軍準備繼續吞食「大好河山」，西北軍將領馮玉祥出面召集，於1933年5月26日在張家口成立了察哈爾民眾抗日同盟軍，並命令吉鴻昌將軍擔任北路前敵總指揮，率軍從大境門出發，很快兵臨擁有匯宗寺的黃教聖地多倫（當時為察哈爾東部重鎮，現為內蒙城市）。

▲▼民國時期著名的抗日將領吉鴻昌將軍。（圖／多倫「察哈爾抗戰紀念館」提供）

▲吉鴻昌又有「吉大膽」的稱呼。（翻攝自維基百科）

由於多倫地位特殊，日軍茂木騎兵旅團（第四騎兵旅團）2000餘人及偽偽熱河遊擊師李守信在此佈防。從7月7日起，吉鴻昌率隊展開攻城，由於城防堅固，加上日本出動飛機不斷轟炸，戰況慘烈，經過多日血戰，終於在12日光復多倫城，震驚了國人。著名的國學大師章太炎也在天津《益世報》撰文讚揚，「從九一八起，直到今日，我們只有失陷領土的故事，並沒有什麼人做過收復失地的工作，有之，吉鴻昌收復多倫為第一次。」他又說，「近世與外國戰，獲勝者有之，地雖一寨一壘，既失則不可復得矣。得之，自多倫始。以爭一縣，死將士幾二千人，雖在一隅，恢復之功，為九十餘年所未有。」

▲▼位於內蒙多倫的「察哈爾抗戰紀念館」，陳列了察哈爾抗日同盟軍收復多倫的史實資料和部分文物。（圖／記者譚志東攝）

▲▼多倫的「察哈爾抗戰紀念館」。

▲▼位於內蒙多倫的「察哈爾抗戰紀念館」，陳列了察哈爾抗日同盟軍收復多倫的史實資料和部分文物。（圖／記者譚志東攝）

多倫目前在距離匯宗寺不遠的「山西會館」設置「察哈爾抗戰紀念館」，陳列了察哈爾抗日同盟軍收復多倫期間的史實資料和部分文物，記錄了從抗日戰爭前後多倫地區的部分歷史事件。曾出版《多倫匯宗寺》的多倫縣文聯主席、內蒙古大學客座教授任月海表示， 匯宗寺是蒙古高原上的藏傳佛教的最重要廟宇，今天能看到的匯宗寺，面積範圍大概只有原來的五分之一，因為抗戰勝利後，蘇聯紅軍焚毀了主要建築，現在只剩敕建廟和章嘉活佛倉的主體建築。

▲▼內蒙古多倫匯宗寺是一座藏傳佛教的聖殿，清朝時四大活佛之一章嘉活佛在此住寺「俾掌黃教」。（圖／記者譚志東攝）

▲▼內蒙古多倫匯宗寺是一座藏傳佛教的聖殿，入口處立有「多倫諾爾會盟紀念碑」。（圖／記者譚志東攝）

他指出，多倫在民初是察哈爾，綏遠，熱河三省之間的交通樞紐，旁邊就是元上都，1690年康熙帝北征準噶爾部的噶爾丹，取得重大勝利，翌年在多倫與蒙古漠北三部和漠南四十八旗的大會盟，先後建匯宗寺與善因寺，委派章嘉呼圖克圖（活佛）住寺「俾掌黃教」，使得北境安康無事，因此匯宗寺的興衰與有清一代蒙古地區的政治、經濟、文化息息相關。

任月海表示，多倫匯宗寺除了是瞭解北疆的重要節點，也與台灣有千絲萬縷的關係，因為當年章嘉活佛七世（羅桑般殿·丹畢蓉梅）在民國初年還受命擔任蒙旗宣化使，1949年由四川成都搭機飛台，1957年在台北圓寂，燒出的舍利多達六千餘顆，之後供奉在北投中和禪寺。他表示，章嘉活佛是藏傳佛教內蒙最高活佛，與外蒙古的哲布尊丹巴呼圖克圖並稱為蒙古兩大呼圖克圖（活佛），更與達賴、班禪並稱為「四大活佛」，因此多倫所經歷的一切，從歷史到今天都具有重要的文化意義。

▼ 大境門上的「大好河山」四字，倒讀是「山河好大」，吉鴻昌將軍由此出征，收復被日軍佔領的多倫。

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