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快訊／教育部勒令南榮科大108學年第二學期停辦！因籌不到1億資金

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▲南榮科技大學建築外觀。（圖／翻攝自南榮科大網站）

▲南榮科技大學108學年度第2學期起將停辦。（圖／翻攝自南榮科大網站）

記者崔至雲／台北報導

南榮科技大學因財務持續惡化，教育部日前要求該校在7月31日前籌措1億元資金，但校方並未於期限內完成資金籌措事宜，教育部今（1日）命該校108學年度第2學期起停辦。

教育部技職司專門委員柯今尉指出，南榮科大未完成資金籌措事宜，未來已無資金可繼續辦學。目前該校尚有690名學生、55名教師及43名職員，教育部將督促學校依法協助教職員辦理退休或資遣事宜，以保障教職員法定權益；另要求學校維護在學學生受教權益，對有轉學意願者，協助輔導轉學；必要時，得由教育部協助分發至其他私立學校。

請繼續往下閱讀...

柯今尉進一步指出，教育部將在8月17日到南榮科大辦理學生安置說明會，協助學生轉學到鄰近學校，例如，遠東、崑山、吳鳳及嘉南藥理科大等學校，有關學生因安置而衍生之補救教學、交通費、住宿費等費用，教育部則將由「大專校院轉型及退場基金」補助相關學校，不致使學生產生額外負擔。

全國私校工會理事長尤榮輝也對此表示，53年老字號的南榮科技大學從五專時代一路升格為科技大學，但在108學年被全面停招，進一步被勒令停辦也不意外。南榮案不只暴露出少子化的殘酷現實，長久以來，學校高層胡作非為才是主要原因，教職員沉默縱容也要付出代價。尤榮輝更大膽說明，少子化是一面鏡子，讓問題學校一一現形，南榮科大只是冰山一角，水面下還有更多未爆彈。

尤榮輝指出，整體高教大環境在改變，教育部若再不作為，除了讓中後段學校停辦，更會讓原本優質的私立大學劣化。再次呼籲政府召開高教國是會議，通盤檢討高教問題，在少子化下，重新定位高教政策，才是負責任的做法。
 

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關鍵字：南榮科大,教育部,停辦,少子化

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