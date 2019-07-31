公幼不足、代理師占60％　教團籲教育部公共化幼兒園要到位

▲今年增設的公立及非營利幼兒園以桃園市1022個名額最多、台北市814名額居次。（圖／記者黃孟珍攝）

記者崔至雲／台北報導

全國教師工會總聯合會今（31日）指出，今年度預計增設的公立及非營利幼兒園以桃園市1022個名額最多、台北市814名額居次，6都中以台南市僅新增180名額敬陪末座。全教總認為，增加公共化幼兒園才是改善托育環境的正確之道，呼籲教育部及地方政府，應解決公共化幼兒園數量不足，及公幼代理教師比例過高問題。

全教總檢視各縣市現行公共化幼兒園全國比例，台北市公共化比率為42％、新北市33％、桃園市24％、高雄市24％、台南市23％、台中市20％，全教總秘書長劉欽旭認為，持續增加公共化幼兒園，才是改善托育環境的正確之道，準公共化幼兒園將造成投注大量資金，卻未用在幼兒及家長身上的情形，建議政府應檢討該項政策，立即做出必要調整。

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▲全教總指出，嘉義縣高達60％是代理教師，屏東縣32％、南投縣也超過30％的亂象。（圖／記者崔至雲攝）

另外，針對公幼師資配置問題，全教總幼委會主委張馨仁指出，全國各縣市公立幼兒園名額皆一位難求，根本沒有控管幼兒園教師員額之必要，但調查卻顯示，嘉義縣高達60％是代理教師，屏東縣32％、南投縣也超過30％的亂象，六都中則以台南市高達28％的代理教師比例最嚴重。

張馨仁特別針對台南市幼兒園指出，台南專設幼兒園有14所，176名教保人員中竟只有22名正式教師，可見台南市長期忽視專設幼兒園增聘正式師資的必要性。另高雄市有18個公幼班級全是聘任臨時代課或代理教師，期間長達13年，這18個班級應優先改聘正式教師。

▲全教總指出，增加公共化幼兒園才是改善托育環境的正確之道。（圖／記者黃孟珍攝）

全教總具體建議教育部，應將各縣市代理教師比例納入教育經費補助參考，長期未改善者，應令限期改善，以維護幼兒受教權益，也呼籲各縣市立即補足現有幼兒園應有的正式教師數量，快速有效降低代理教師比率，設定最高代理教師比率，違者應給予必要懲處；另教育部應調整補助準公共化幼兒園政策，用這些經費更快速設立公立幼兒園與非營利幼兒園，同時對於公幼抽籤嚴重地區，快速投入資源讓真正公共化幼兒園到位。

對此，教育部國教署組長武曉霞回應，教育部目標在八年內公共化幼兒園和非營利幼兒園要達3000班，加速加量是教育部的方向。武曉霞進一步指出，105年公共化及準公共化幼兒園占36.7%，108年54.1%，成長了15.4個百分點。目標在113年，可滿足將近70%的就學幼兒都能在平價教保的服務範圍內。

另外，針對代理教師比例過高問題，武曉霞說明，代理教師偏多的因素是，因應少子女化控管員額，或是幼兒園規模較小，代理教師比率看起來較高。



