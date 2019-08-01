擴大發放二至四歲育兒津貼　8月起新制上路

▲▼ 二至四歲育兒津貼跨大發放8月上路，將部分減輕民眾養兒育女的壓力。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導



為因應少子女現象的衝擊，行政院推出二至四歲育兒津貼政策，於2019年8月1日起全國統一上路，期望讓家長減輕負擔，並保障每位孩子獲得妥善照顧，營造友善的育兒環境。

▲▼ 嘉義市政府除配合育兒津貼擴大發放，也積極推動公共化幼兒園設園增班。（圖／記者翁伊森翻攝）



嘉義市教育處長葉國樑表示，為營造友善育兒環境，嘉義市除積極推動公共化幼兒園設園增班，更與16所私立幼兒園簽約成為準公共幼兒園，提供家長平價優質的教保服務。今年8月起擴大發放二至四歲育兒津貼，符合資格者每人每月可領2,500元，若是第三胎以上子女每月再加發1,000元，以減輕家長經濟負擔。



二至四歲育兒津貼採申請制，申請資格須符合五大條件，包括生理年齡滿2歲至未滿5歲學齡之我國籍幼兒、父母雙方或監護人最近年度綜所稅率未達20%、未請領該名幼兒育嬰留職停薪津貼、未接受公共或準公共化托育服務及幼兒未經政府公費安置收容。



嘉義市幼兒符合補助資格者，可向幼兒戶籍所在地之本市聯合里辦公處提出申請，倘在108年7月仍領取0-2歲育兒津貼者，政府會主動將申請資料轉介到新系統，民眾不須提出申請，同時也考量制度轉銜，明訂2個月緩衝期，於2019年9月30日前申請者可追溯至2019年8月起領取補助，以充分保障幼兒權益。



教育處表示，實施二至四歲育兒津貼後，嘉義市約有4,600名幼兒受惠，提供家長彈性且有保障的育兒環境。為了讓民眾更清楚瞭解相關福利及政策，市府於教育處特幼教育科網站(http://case.cy.edu.tw/web/preschool/ )開闢「二至四歲育兒津貼專頁」，提供補助相關訊息及申請表格下載。若有相關問題，民眾可洽各區公所、教育處(特幼教育科05-2254321#333)或撥打免費諮詢專線0800-205-105。