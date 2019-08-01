雲端最前線／柯P攻立法院、郭董選總統？柯8/6組「台灣民眾黨」

新聞節目中心／綜合報導

台北市長柯文哲確定自組政黨，這一步是不是2020總統大選「郭柯結盟」的起手式，消息一出再度震撼藍綠陣營。據指出，在國民黨總統初選期間，有人詢問柯文哲在高雄市長韓國瑜、鴻海集團創辦人郭台銘兩人之間會支持誰，當時柯文哲跟友人透露，他會支持郭台銘，因為相較之下，郭台銘出來，台灣的經濟困境才有會解，郭柯會合嗎？對此議題，《雲端最前線》1日邀請永齡基金會執行長劉宥彤、柯粉俱樂部發言人林珍羽、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉一同深入剖析。

▲台北市長柯文哲。（圖／記者季相儒攝）

國、民兩黨2020總統候選人底定後，「郭柯配」傳聞便不脛而走，日前媒體詢問台北市長柯文哲，若郭台銘選總統、柯文哲改組「柯家軍」搶進國會，是否是好策略？柯文哲說，目前台灣立法院就是藍綠兩黨，「到底第三勢力有多大空間，這在思考」，老實講，如果有正常兩黨政治，也不太會有問題，「問題就是台灣不正常啊，怎麼辦？柯文哲參選2020傳聞不斷，柯媽何瑞英日前到彰化縣北斗鎮參香時，透露柯文哲一直都有在做準備，「做好市長的職務就是最好的準備」。柯文哲受訪則笑稱，「有嗎？不會啦」，接著表示「準備是國民義務」，但參選不是義務，也是權利。

▼高雄市長韓國瑜、前鴻海董事長郭台銘、台北市長柯文哲。（合成圖／記者洪靖宜、湯興漢、徐斌慎攝）

台北市長柯文哲參選2020傳聞不斷，且其猶豫不決的態度也吊足外界胃口，此次的創黨傳聞已非首次，早在3月時市府內部就有意將臉書粉絲團「柯粉俱樂部協會」，向內政部遞件登記成為法定團體。對此，郭台銘競選辦公室回應，「關於媒體詢問台北市長柯文哲先生籌組政黨，台灣民眾黨，我方是經由媒體告知，事前與柯市長沒有相關連繫，郭台銘先生對此也無任何評論與意見」。對此議題，《雲端最前線》1日邀請永齡基金會執行長劉宥彤、柯粉俱樂部發言人林珍羽、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉一同深入剖析。

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