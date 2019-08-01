快訊／美F/A-18E戰鬥機墜毀加州國家公園　7遊客傷、飛行員下落不明





▲超級大黃蜂（F/A-18E）。（圖／美國海軍）

記者錢玉紘／綜合報導

美國軍方官員表示，一架美軍F/A-18E超級大黃蜂（Super Hornet）戰機於當地時間31日早上10點左右墜毀於加州沙漠，地點接近死谷（Death Valley）國家公園，目前仍在搜救中。

《路透社》報導，聯合打擊戰鬥機聯隊（Joint Strike Fighter Wing）公共事務軍官波克（Lydia Bock）在聲明中指出，F/A-18E戰機墜毀，地點在加州中國湖海軍航空武器站（Naval Air Weapons Station China Lake）以東60英里處（約96公里），靠近死谷國家公園。目前不知機上人員狀況，搜救團隊已經抵達現場。

目前公園內的部分區域關閉，消防人員與救護人員皆已抵達現場，失事原因目前還在調查中，據了解，該戰機當時正在執行訓練任務，從勒莫爾海軍航空站（Naval Air Station Lemoore）起飛。

CNN報導，加州死谷國家公園的發言人泰勒（Patrick Taylor）也證實墜機消息，並表示有7名遊客受到輕傷。

根據一般規定，軍機是無法在國家公園附近飛行的，但是在死谷地區是個例外，該國家公園於25年前才剛成立。泰勒指出，事實上，有許多遊客會專門來內欣賞戰機，該公園也是電影星際大戰的取景地，因此吸引許多觀光客。