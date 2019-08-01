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聯準會「鷹式降息」讓市場失望！美股收黑　道瓊大跌333點

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▲▼美股,華爾街,股市,。（圖／路透社）

▲美股三大指數收黑。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

美國聯邦準備理事會（Fed）在31日宣布超過10年來首次降息，美股三大指數皆收黑，道瓊工業指數一度下跌478點，收盤時跌333.75點或1.23%，收在26864.27點，是5月底以來單日最大跌幅；標普指數下跌32.80點或1.09%，報2980.38點；那斯達克指數下跌98.19點或1.19%，收在8175.42點。

聯準會在當地時間31日下午兩點宣布降息0.25個百分點，之後股市便開始走低，主席鮑爾（Jerome Powell）隨後舉行記者會提到，這並非「長期降息循環」的開始，只是一個調節政策。雖然鮑爾後來澄清，他所說的話並不表示只會降息一次，但由於聯準會對於未來是否再減息態度不明，讓股市繼續下挫。

「Federated Investors」公司的高級資產組合經理艾倫伯格（Don Ellenberger）分析認為，市場對於鮑爾的發言表現感到失望，「可能是因為鮑爾並未按事會持續簡錫，也沒有釋出任何保證9月會繼續減息的消息」。聯準會這次的決策也被市場分析師形容是「鷹式降息」。

個股方面，財報季節持續，蘋果公司上一季度的營收，超出分析師預期，股價在31日上漲了2%，該公司還發布了第四季度的收入指引，也同樣超出分析師預估的數字。串流音樂服務供應商Spotify則因收費用戶增長不及預期，股價全日下跌0.17%。

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關鍵字：美股,道瓊,美國股市,北美要聞

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