嘉義「火燈夜巡、大士爺祭」深獲在地認同　下一步推向國際

▲▼ 嘉縣「火燈夜巡、大士爺祭」文化活動身受在地認同，未來將朝成為國家重要民俗邁進 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

「2019全台獨嘉，神鬼傳奇」系列活動「火燈夜巡」29日晚間揭開序幕，參與人數達到巔峰，更有來自德國、韓國朋友，另外阮劇團團長汪兆謙帶著《嫁妝一牛車》日本籍流山兒祥導演一同體驗持火把夜巡宗教盛事，可見火燈夜巡儼然在國際已有名聲。

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▲▼ 嘉縣「火燈夜巡、大士爺祭」文化活動效果十足，深獲外籍民眾認同 。（圖／記者翁伊森翻攝）

流山兒祥導演表示，這四年來的每個夏天，他都是在台灣炙熱的天氣中跟阮劇團一起排練渡過，今年夏天除了熱以外，不太一樣的是，參加到嘉義布袋建德宮的「火燈夜巡」，感受到台灣民俗活動的能量，拿著火把整個on fire。

▲▼ 嘉縣「火燈夜巡」，民眾拿著火把隨著神明遶境保平安。（圖／記者翁伊森翻攝）

縣長翁章梁表示，布袋過溝建德宮「火燈夜巡」與民雄大士爺廟「大士爺祭」反映了地方特色及在地居民高度認同，因此將登錄為縣定民俗，更以農曆七月神鬼傳統宗教活動為底蘊，沿習傳統宗教文化傳遞祈福平安，布袋過溝居民會手持火把，於李王爺神駕指引下驅逐惡靈。而民雄大士爺廟則與民眾共迎大士爺，進行遶境保平安的儀式。除了展現出在地宗教文化特色，更表徵出居民團結的向心力。兩個祭典均具有祭典形式盛大、確定持續舉行的時間超過100年，能夠凝聚在地民眾認同感的特色。

嘉義縣文化觀光局長許有仁指出，未來將以在地文化資產「火燈夜巡」祭儀、「民雄大士爺祭」普渡祭典及故事注入新創意結合藝文，用音樂、舞蹈、戲劇方式表達居民對宗教信仰凝聚心，擴大參與民眾，達成傳承、保存的目標，呈現觀光、教育等價值。

許有仁說，他希望將「火燈夜巡、大士爺祭」兩個祭典推向國際，讓全國各地、甚至世界看得到、感受到嘉義縣宗教文化活動產生的價值性，並朝登錄為國家重要民俗邁進。