布袋鎮過溝建德宮「火燈夜巡」　萬把火炬齊燃驅鬼求平安

▲ 布袋過溝建德宮火燈夜巡，點燈儀式30日晚間登場。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

「2019全台獨嘉•神鬼傳奇」系列活動「火燈夜巡」29日至31日為期三天，由布袋過溝建德宮點燈儀式揭開序幕，晚間活動由縣長翁章梁、布袋過溝建德宮董事長陳國偉、立委蔡易餘及布袋鎮長陳鳳梅等議員貴賓，引領大家一起進行點燈儀式，沿途與民眾提著自製的火燈跟隨大轎出巡，沿街喊叫聲不絕於耳，庄民以火燈趕鬼，祈求鬼月平安。

▲ 布袋過溝建德宮火燈夜巡，點燈儀式由縣長翁章梁(圖中)、布袋過溝建德宮董事長陳國偉、立委蔡易餘(左二)、文化觀光局長許有仁(左一)等人揭開序幕。（圖／記者翁伊森翻攝）

2019全台獨嘉．神鬼傳奇的特色，結合宗廟文化和科技化浮空投影，今年突破以往「神鬼演藝」辦理形式，邀請具高知名度及藝文特色團隊演出，由玟靈與靈聲天團演出經典歌曲「迓火燈」，新九天民俗創藝團也以創意陣頭結合鼓樂演出，儀式現場吸引來自各地的民眾，更是有外國遊客慕名而來。

▲ 布袋過溝建德宮火燈夜巡，民眾不分大小拿起火把，象徵性驅鬼。（圖／記者翁伊森翻攝）

此外，布袋過溝建德宮也邀請在地團隊，包含過溝國小、布袋鎮長壽會、西安社區發展協會、布袋鎮農會太鼓班及嘉義縣祥和舞蹈協會等團隊一起演出火燈舞、土風舞、大魚祭及震撼大鼓等節目。

▲ 布袋過溝建德宮火燈夜巡，吸引外國民眾參與。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁表示，首次參加布袋過溝建德宮「火燈夜巡」，看著每位民眾拿著自製火把、創意LED燈或各式閃亮手牌，跟著神明夜巡，是一項非常具有向心力的活動。期望透過「火燈夜巡」能保佑大大小小，農曆七月能平安。

文化觀光局長許有仁說明，為了讓民眾了解過溝建德宮及嘉義文化特色，特別在下午4點到6點，辦理多項創意活動，包括「神鬼演藝」、「神鬼手作-福氣秀繡DIY」、「神鬼逗趣-擲筊轉扭蛋」及「神鬼特展-浮空投影，好神帶回嘉」等，歡迎大家前來參加。

即日起到8月23日，只要在嘉義縣「神鬼禮好」合作店家消費滿新台幣500元，即可獲得摸彩券，多樣大獎包含Apple AirPods、小米手環、行動電源、嘉義縣特產等。相關活動訊息可至「全台獨嘉 神鬼傳奇『神氣活現』」Facebook粉絲專頁查詢。