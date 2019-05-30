2019高校畢業歌票選／嘉義高工《歲浪》



《歲浪》

作詞：郭洧丞、江義謙

作曲：林宣谷、蔡尹甄

演唱：張筠琪、曾子容、高暉鈞、江義謙、張博斐、林宣谷、蔡尹甄

創作理念：

畢業的鐘聲響起，樹梢上的紅花為了離別而繁盛，我們是離岸的歲浪，終究無法抵擋時光，花也終將凋謝，但我們會隨著浪潮再次於彼岸相聚成花。

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歌詞：

為何我們要分別

是不是花開提前

在畢業以後

看著未來做更長的夢

保持初衷

高一那年你教我去說

從今以後

繼續向前穿越校門口

白色襯衫和胸前紅花朵

緊握的手 有好多話想說

那股衝動 籃球場上捲起的衣袖

忍住淚流 好多路沒被探索

累了就回來坐坐

鐘聲響起請別遺忘

共處的時光

離岸的歲浪聚成浪花

乘著風一起去翱翔

就算會徬徨

花開的時節到不再迷惘

鐘聲響起怎能遺忘

珍惜的時光

離岸的歲浪相聚成花

乘著風一起去翱翔

請別再徬徨

(想起過往)

畢業的期盼 花正紅

微風灑脫 穿越等候

終於要踏出 這校園

陽光灑落 你我心頭

RAP:

囊螢樓的排球打上天空

我想要畢業想著想得快要發瘋

畢業前夕 身材已經走鐘

隔壁的女神胖到變成不倒翁

18歲的憧憬依舊懵懂

坐在教室腦袋還在放空

我的未來還在持續迷惘中

什麼時候夢才變成我的衝動

你說過 你說的 那些理想呢

緣分未盡 離別還捨不得

回到最初 誰還陪我唱著歌 (陪我唱著)



乘著風一起去翱翔

就算會徬徨

花開的時節到 不再迷惘

鐘聲響起怎能遺忘

珍惜的時光

離岸的歲浪相聚成花

乘著風一起去翱翔

請別再徬徨

鐘聲響起請別遺忘

共處的時光

離岸的歲浪聚成浪花

乘著風一起去翱翔

就算會徬徨

花開的時節到 不再迷惘

鐘聲響起怎能遺忘

珍惜的時光

離岸的歲浪相聚成花

乘著風一起去翱翔

我不再徬徨

一起紛飛~~走吧