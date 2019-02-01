女力發威！ 科展入選男女1：1陳建仁：科學成就女性不輸男性

▲次長范巽綠與得獎學生及與會貴賓合影。（圖／科教館提供）

記者崔至雲／台北報導

國立台灣科學教育館今（1日）舉行「2019台灣國際科學展覽會」（TISF）頒獎典禮，副總統陳建仁表示，今年進入複選的學生，男女比是一比一，證明女性在科學上的表現不輸男性，面對科學領域中的性別差異問題台灣也將繼續努力、消弭性別差距。

「2019台灣國際科學展覽會」今天下午舉辦頒獎典禮，今年國內參賽作品共121件，國外作品18件，最後共有56件作品獲獎，其中國內22件作品28位學生，將分別代表台灣參加7項國際科學展覽競賽。

副總統陳建仁於致詞時談到，近年與蔡英文總統都不斷強調，女性在科學領域上的表現不輸男性，今年複審男女比是一比一，正是最好的證明，未來台灣會繼續努力解決性別差異問題，也將持續提供更多平等機會。陳建仁也引用海倫・凱勒的名言，「一個人能做的很少，但大家一起則能做得更多。」希望能藉由科展促成年輕科學家之間的交流。

▲副總統與青少年科學獎得主合影。（圖／科教館提供）

教育部政務次長范巽綠表示，期望社會各界能更加重視我國基礎科學人才的培育，讓更多優秀的年輕朋友能有更豐富的學習資源，深耕基礎科學的研究，進而打造我國成為一個先進的科技國家，並與世界其他先進國家並駕齊驅。

評審總召集人林榮耀院士講評今年度國際科展整體的學術表現時表示指出，今年作品比往年顯示學生考慮周全，並用高等學理及近代文獻，研發產生之成果，有些作品對未來發展生物技術等產品有助益。

