【城仲模80歲新書】與王令麟共同催生　法官助理、檢察事務官修法，減輕負擔

▲東森集團總裁王令麟（右），曾與司法院前副院長城仲模（左），共同催生「法官助理」、「檢察事務官」制度。（圖／記者黃克翔攝）

記者吳銘峯／台北報導

前司法院副院長城仲模出版新書《城仲模八十歲月劄記》，並提到在他人生中特別感念的人物。其中他提到，在法務部長要轉任司法院副院長時，與時任國民黨立法院書記長的王令麟，共同推動「法官助理」、「檢察事務官」制度，並完成立法，讓他能有自信的上任新職。

城仲模是國內公法學界翹楚，曾任大法官、法務部長、司法院副院長，由於行政歷練豐富，他的新書發表會冠蓋雲集。包含前副總統呂秀蓮、前行政院副院長吳榮義、東森集團總裁王令麟、聯電創辦人曹興誠、前國安局長許惠祐、前大法官施文森、孫森焱等人，均到場祝賀。

而城仲模在書中特別提到，他接下法務部長後，在1998年12月7日上午，他接獲當時的大法官翁岳生電話。翁提及，前總統李登輝已經發布新聞稿，要求2人一起打拼司法改革。翁指出，當時為了紓減司法官工作壓力，司法院推出「法官助理」制度，法務部則推出「檢察事務官」制度。由於翁岳生認為，當時立法院中不可能2個制度一起過關，由於城仲模已被指派為司法院副院長，他希望城能放棄「檢察事務官」的立法，一起鞏固「法官助理」過關。

但城仲模認為，他的法務部長任期仍有50多天，況且「檢察事務官」制度是能立即對檢察制度有所助益的政策，所以他只回了翁岳生：「我會盡最大的努力去促成審檢雙贏的結果，讓2個制度均在立法院過關。」當天他隨即約好時任立法院長劉松藩、副院長王金平與國民黨立法院黨團書記長（黨鞭）王令麟，並依約在午夜12點左右會面。

當時王令麟等3人為了第二天的總質詢與實體程序問題，正在大傷腦筋、非常疲累。但對於城仲模午夜拜訪與請託，均保證讓本案完整過關，最後在王令麟等人奔走下，「法官助理」、「檢察事務官」制度順利在當年月22日過關。這也讓城仲模順利在隔年2月1日上任司法院副院長新職。城仲模書中提及，因王令麟等人協助，讓他「很有自信」地再回到司法院擔任新職。

「法官助理」、「檢察事務官」2項制度是我國1999年首度「全國司法改革會議」的重點工作項目，在實施近20年後，確實有效紓解法官、檢察官人力，並且因助理、事務官通常結合其他專業，更幫助法官、檢察官跳脫法律人僵化思想，做出更正確的判斷。



▼《城仲模八十歲月劄記》新書發表會，東森集團總裁王令麟（左）親自出席。（圖／記者黃克翔攝）