中市防詐「別讓父親節變付清節」　190cm帥警撩：最好禮物就是你

記者陳玉／台中報導

父親節將到，許多民眾也在思考要送什麼禮物給爸爸，台中市警局搭上88節送禮梗，由特勤中隊190公分帥警梁鈞科和警花王惠珍合拍防詐宣導短片，告訴大家「最好的禮物就是你」，如果有網拍客服人員或銀行人員，要求到ATM提款機解除分期付款設定、輸入銀行客服電話等，一定是詐騙，切勿上當，以免快樂的父親節變成傷心的「付清節」。

▲台中市警局邀190公分帥警梁鈞科（右）和警花王惠珍合拍防詐宣導短片。（圖／台中市警局提供）



台中市17日才發生70歲陳姓婦人掉進詐團假檢察官電話詐騙陷阱，詐團以她的銀行帳戶及個資遭盜用涉及刑案為由，要求陳將定存、保單等140萬元交由檢方保管，更以「偵查不公開」恐嚇陳若透露會犯法，但因陳在銀行內不懂填單手續，請保七員警幫忙，警見陳雙手發抖、眼神飄移，並請來陳兒子到場了解，陳才明白原來這是場騙局。

▲台中市警局今年1至6月共成功阻詐109件，其中最常發生詐騙地點為金融機構。（圖／記者陳玉翻攝）



台中市警局指出，除強化民眾防詐觀念，警也對詐騙全力打擊，更連續拿下全國第1名、5連霸佳績；今年度1至6月成功阻詐件數為109件，總金額高達3255萬餘元，其中最常發生詐騙的地點為金融機構，多數為民眾的異常匯款，再者是到便利超商購買點數、邊講電話邊操作ATM轉帳。適逢父親節將到，邀請同仁合拍影片再度宣傳，籲民不要落入詐騙陷阱。