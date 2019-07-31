遭舊愛吳春臺求償1300萬元勝訴免賠　李珍妮：終於能相信司法了

▲吳春臺控告李珍妮偽造文書，連帶求償1300萬元，31日台北地院判李女勝訴免賠。（圖／翻攝東森新聞、中天）

記者羅志華／台北報導

名媛李珍妮與前中華開發金副總吳春臺交往時，兩人曾合開公司，但兩人分手後，吳春臺控告李女侵占公司1千萬元股權。一、二審均判李女有罪，她當時在法院大罵吳春臺「渣男」、「一個很不要臉的人」，強調自己沒有犯罪；民事部分，吳春台另向李女求償股票價值及精神撫慰金共1300萬元，本月31日台北地院判李女勝訴免賠，可上訴。

住在帝寶豪宅、身價上億元的李珍妮，2004年間在美國生下一名女兒，當時與李珍妮交往的聯電榮譽副董事長宣明智，立刻宣稱女兒就是他所生，並辦妥認領手續。但7年多後，李女與宣明智鬧翻，李女改稱前開發金副總吳春臺才是真正的生父，並改打起確認生父之訴。吳春臺否認並拒絕做DNA鑑定，全案經過多年審理後，法院2017年才確認吳春臺就是生父，並須支付扶養金。

李珍妮與吳春臺交往時，合開格麗茲國際精品公司，兩人鬧翻後，吳春臺控告李珍妮侵占1千萬元股權，一審台北地院依行使偽造私文書等4罪，判刑1年2月，得易科罰金42萬元。案經上訴，二審判李女徒刑6月。李女二審時，一進法庭就聽到吳男的委任律師說，「李女每次開庭說詞都不一樣，證據也都不符，目前已有8種版本，李女根本就在說謊」；李女越聽越不爽，當庭回嗆「你才說謊」，遭審判長制止發言。

之後輪到李女陳述，李女開始啜泣，說自己才是司法受害者，希望法院還她清白，改判她無罪。當時李女在媒體前大吐苦水，大罵吳春臺「渣男」、「一個很不要臉的人」，說兩人2009年5月還一起出國慶生，但當年7月吳男就跟米凱莉結婚；還說吳男從頭到尾都在說謊，就是因為不想付女兒的的撫養費，「我覺得這個人就是小氣巴拉兼渣男！」。李女本月31日得知勝訴消息，高興地說「終於還我公道，這次總算能相信司法了」，全案仍可上訴。

