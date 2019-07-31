影／6歲女童被噴泉水柱「衝上高空墜下」　會陰4度裂傷、腸管損傷

記者劉亭／綜合報導

大陸江西一名6歲女童28日到公園玩耍，看到音樂噴泉正在噴水，開心得在當中嬉戲，沒想到卻被大水柱衝到幾公尺高摔下，診斷後發現女孩會陰4度裂傷、腸管損傷。女孩媽媽表示，噴泉口沒有設置護欄很危險。

根據《看看新聞》報導，女童母親楊小姐表示，28日晚上帶著6歲女兒樂樂（化名）到甘露公園，看見彩色噴泉就讓小孩去玩，不料悲劇接著就發生，「我家女兒不小心碰到那個較大的那個噴泉，一下子把她衝得有幾公尺高，然後就瞬間就癱到地上去了。」

▲6歲女童被噴泉水柱衝到，會陰、腸管都受傷。（圖／翻攝自看看新聞，下同）

樂樂之後被媽媽送到九江紅十字醫院，但因為傷勢較嚴重，當晚又轉到江西省婦幼保健院進行手術。楊小姐表示，水的衝擊力很大，造成肛門、胯下撕裂，經醫生診斷，樂樂會陰4度裂傷，腸管損傷。

楊小姐指出，「我覺得應該最起碼，在噴泉口那個地方攔到一下，像這種小孩，都是這樣年齡段的小孩，他們又不懂得說是不是有危險，大人有時候也是防不勝防。」

記者實際前往九江共青城市甘露公園，出事的音樂噴泉屬於旱地噴泉，噴泉設施放置在地下，噴頭和燈光設置在網狀蓋板以下。噴水時水柱高度1公尺到30公尺不等。不噴水時，可以供行人行走，噴泉開放時，嚴禁進入噴泉區嬉戲。

相關工作人員表示，在噴泉附近有放置了安全提示牌提醒市民，開始前也有提示告知家長。直到記者到來，他們才知道樂樂受傷一事，稍後他們會與家屬溝通處理此事。之後會進一步加強管理安全防護措施，也給市民一個更安全更優美的環境。