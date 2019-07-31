「USB教父」群聯董座違反證交法遭起訴　潘健成：遺憾

▲群聯董事長潘健成。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

有「USB教父」之稱的IC設計廠群聯董事長潘健成因2016年涉隱匿與海外子公司交易，被控成立海外公司虛偽交易作假帳，昨（30）日被新竹地檢署以違反證券交易法起訴。潘健成今（31）日發聲明表示，目前尚未收到起訴處分書，然而對此處分感到遺憾，之後會配合法院審理程序，以釐清事實真相。

潘健成表示，此案自2016年司法機關啟動偵辦以來，便積極配合檢方調查，並如實交代當時會有此商業規劃的原因動機，是為了在日益惡性競爭的商業環境下，為能厚植公司的實力以及長遠規劃而為之。

歷經近三年的調查，期間曾遭逢不法分子放空公司股價，面對排山倒海的質疑以及波折，惟他仍秉持創業之初衷，為自己爭氣外，也盡心盡力地維持公司在快速變化的快閃記憶體產業中的競爭力，繼續為公司、股東、同仁以及社會的福祉拚搏。

潘健成表示，近三年來公司營收穩定成長，獲利能力甚至在前（2017）年創下歷史新高，不只保持上市櫃IC設計公司獲利王的傲人成績，也持續招募研發人員厚植研發實力為長久競爭而準備，期待能以紮實的研發獨特的營運模式代表台灣在全球半導體產業繼續爭光。

潘健成表示，獲悉本案經偵結起訴，對此處分感到遺憾，會在收到起訴處分書後，與律師研議起訴事由，配合法院審理程序，以釐清事實真相。

潘健成表示，目前正值快閃記憶體產業走過一年半谷底向上翻升之際，他將秉持一路走來的拚勁與專注帶領公司，期待能再創營運佳績。最後感謝各界持續的支持，一路以來貴人太多，僅能以更好的表現回報。