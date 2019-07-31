粉專「奉命刑事」控私菸官員　羅智強開吉：應以「陳菊標準」查辦！

▲羅智強向粉專奉命刑事提告。（圖／記者楊亞璇攝）



記者楊亞璇／台北報導



私菸案越演越烈，臉書粉專「奉命刑事」日前PO出一張照片，指控台北市議員羅智強為總統馬英九時期「建立走私SOP時任官員」，羅智強31日表示，將以違反《社會秩序維護法》向警方告發。

羅智強指出，臉書粉絲專頁「奉命刑事」出的一張圖，直指馬政府時期出訪專案，「建立走私SOP時任官員」，其中點名他自己，這已經涉及誹謗，且這張圖有好多不實假消息，他在2013九月就離開總統府，如何見在2014、2015、2016年建立SOP？即便是2013年，走私菸的數量與華航公布的不同。

有網友日前在PTT發表走私香菸案總統府少校吳宗憲疑似為總統府秘書長陳菊人馬，遭到函送裁處。羅智強呼籲，警方應比照陳菊標準，大學生只不過是問個問題，就在三天內被抓到，也希望警方三天辦出來，「是不是有一定的資金來源，是不是賴清德指控的小英網軍，為什麼配合民進黨節奏迅速出大量的圖來攻擊對手」，表面上中立的粉專，背後有什麼影武者在裡面？

羅智強痛批，民進黨不斷用假消息的名義處罰網友，表面是要打擊假消息，實際上是要製造寒蟬效應，不利於民進黨的消息，就一律用假消息打擊，對民進黨有利的，就睜一隻閉一隻眼，不處理或是拖延。

▲奉命刑事指控羅智強。（圖／羅智強提供）

北市議員游淑慧表示，不希望選舉變造假的選舉，民進黨打著造假的口號，其實是打擊異己，有蘆洲阿嬤轉傳訊息24小時就被抓到，還有大學生三天被找到，現在有粉專在造謠，也應該查一查。

游淑慧還說，為什麼陳菊擔任秘書長後，三次出訪走私菸暴增，80％都是陳菊任內；行政院長蘇貞昌說韓國瑜都是酒味，見香港特首椅子都不敢坐滿，他有什麼證據，這些都是假消息，建議韓國瑜對假消息，一律提告。

北市議員徐巧芯提到，去年2018韓國瑜的女兒被肉搜，帳號xindex的網友在政黑版去年發文，標題為「韓冰 韓青 乖 給妳們好工作 來給我陪睡」，發表對寒冰羞辱性言論，最後沒有和解，判拘役20日，民事附帶賠償還在處理。

徐巧芯說，王瑞德對韓粉提告是20萬和解金，之後她一律以20萬元做和解金，全部捐公益，大家標準一致，同時也呼籲警方釐清並稱駐日代表謝長廷管不到大阪處的網友idcc跟卡神的關係，給民眾公道。

台北市刑大科技偵查隊副隊長謝其謹強調，他們辦案絕對中立，不會辦藍不辦綠，告訴告發絕對受理，如果要轉傳訊息，一定要經過查證，因為可能引用數據經過竄改，至於奉命刑事粉專，他坦言，查詢有難度，因為初步了解，帳號申請有隱匿資訊，不是當事人的資訊。