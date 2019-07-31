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中共中央召開黨外人士座談會　習近平對下半年經濟工作提出3點希望

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▲習近平,一帶一路。（圖／翻攝自新華社）

▲習近平。（圖／翻攝自新華社）

記者鄭思楠／綜合報導

中共中央29日在中南海召開黨外人士座談會，分析當前經濟形勢和下半年經濟工作。中共中央總書記習近平主持座談會並發表講話，對今年下半年經濟工作提出三點希望。他強調，「要增強信心、保持定力、堅定底氣，統籌國內國際兩個大局，堅持穩中求進工作總基調，促進經濟持續健康發展。」

據《新華社》報導，習近平在會上說，「既要看到經濟運行中的困難和問題，又要看到當前經濟長期向好的趨勢沒有變，堅定不移深化供給側結構性改革，培育新的經濟增長點，扎扎實實推動經濟高品質發展。」

他提出，首先要正確認識經濟形勢，增強信心、堅定決心，「當前經濟形勢總體是好的，但經濟發展面臨的國際環境和國內條件在發生深刻而複雜的變化；希望大家準確把握中共中央關於當前經濟形勢的分析和判斷，引導廣大成員增強信心、堅定決心，為經濟持續健康發展作出新的貢獻。」

習近平指出，其次是要聚焦重點目標任務，發揮優勢、獻計出力，「我國經濟已由高速增長階段轉向高品質發展階段，轉變發展理念、優化經濟結構、轉換增長動力不會一帆風順；希望大家聚焦中共中央關注的重點問題、國家經濟社會發展中的關鍵問題，發揮各自專業特長和特色優勢，深入研究，提出有見地、有價值的意見和建議。」

最後，他強調，要正確對待發展道路上的困難挑戰，勇於擔當、盡心盡責，「希望大家旗幟鮮明、勇於鬥爭，積極主動發聲，理直氣壯駁斥錯誤言論，講好中國故事，積極傳播中國正能量。」

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關鍵字：習近平,經濟工作,中南海,座談會

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