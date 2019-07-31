華聞快遞／廣東給市長定「養豬任務」　最低「生豬出欄」3400萬頭

▲第29屆中國圖書交易博覽會西安落幕。（圖／翻攝自《中新網》）

《廣東》：廣東給市長定「養豬任務」 最低「生豬出欄」3400萬頭

受非洲豬瘟等因素影響，今年廣東省生豬市場供應出現較大缺口，因此該省近日出台促進生豬生產保障市場供應10條措施，將最低生豬出欄量納入「菜籃子」市長負責制考核，力爭實現今年廣東生豬出欄3400萬頭的目標。（中國之聲）

《陝西》：第29屆中國圖書交易博覽會西安落幕

第29屆全國圖書交易博覽會30日在西安落下帷幕。為期4天的書博會打造了一場全民閱讀的文化盛宴，吸引了41.2萬讀者現場參觀，舉辦了500多場主題活動，零售圖書51.2萬冊（套），實現行銷總收入突破2100萬元人民幣。（新華社）

《廣西》：推動建築行業企業融入粵港澳大灣區建設

廣西建築行業企業融入粵港澳大灣區建設記者會30日舉辦。廣西和廣東兩省區住房和城鄉建設主管部門、180餘家建築行業企業、房地產開發企業、投資企業齊聚一堂，共同謀劃建築行業領域合作藍圖。（中新網）

《上海》：打造人工智慧「全球競技場」

上海市經信委30日發佈，上海人工智慧產業發展正呈現出鮮明的「頭雁效應」，力爭到2020年要形成60個AI深度應用場景、6個創新應用示範區，全力打造國家人工智慧發展高地。（中新網）

▲上海打造人工智慧「全球競技場」。（圖／翻攝自《中新網》）

《寧夏》：第四屆中國—阿拉伯國家博覽會首場系列記者會舉辦

第四屆中國—阿拉伯國家博覽會首場系列記者會30日在銀川市舉行。本屆中阿博覽會科技板塊活動將以「部區聯辦、中阿合辦」為宗旨，深入踐行「以展帶會，展會結合」的理念。（中新網）

《廣東》：金融高新區投資規模近1120億元人民幣

廣東金融高新技術服務區管理委員會30日發佈，該區歷經12年發展，截至目前吸引了超670家金融機構及知名企業落戶，總投資規模近1120億元人民幣。（中新網）

《河北》：2019年上半年河北省生產總值年增率增長7.1%

河北省人民政府新聞辦公室30日召開「2019年上半年河北省國民經濟形勢」記者會。據通報，河北全省2019年上半年生產總值17700.0億元人民幣，比去年同期增長7.1%。（中新網）

《重慶》：首批5G「體驗官」領到5G號卡和手機

用5G網路打電話、看影片、玩遊戲是什麼體驗？重慶移動在中國移動5G聯合創新中心重慶開放實驗室30日舉辦重慶首批5G「體驗官」認證活動。活動提供給首批體驗官使用的手機有華為MATE20x、中興A10Pro、OPPOReno等5G旗艦機。（中新網）

▼廣西推動建築行業企業融入粵港澳大灣區建設。（圖／翻攝自《中新網》）