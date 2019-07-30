美國禁令之際找出路！　高通攜手騰訊「開發5G遊戲手機」

▲美國晶片大廠高通（Qualcomm）。（圖／路透社）

記者洪珮瑄／綜合報導

美國對華為公司發布的禁令雖已鬆綁，但仍在「實體清單」內，連帶威脅到美國晶片業者。美國晶片大廠高通先前聯合超過35家美國公司，要求解除華為禁令，甚至還向白宮抗議。在這之際，高通昨（29）日宣布，將與中國遊戲巨頭騰訊合作開發5G遊戲手機。

據《路透社》報導，高通和騰訊昨日聯合指出，他們將在手遊和5G領域進行合作，並且打造騰訊支持的5G版本遊戲手機。此外，聲明中也表示，根據雙方協議的內容顯示，未來的騰訊遊戲可針對使用高通Snapdragon Elite芯片的Android系統手機進行「優化」。

據了解，騰訊是大陸規模最大的網際網路公司，業務拓展至社交、娛樂、金融、資訊、工具和平台等不同領域。如今，騰訊與高通共同開發5G版遊戲手機，將助於支持騰訊串流遊戲服務的計劃。在這之前，騰訊也和華碩（ASUS）合作，打造電競手機ROG Phone 2，同時推出多項周邊產品，搶攻暑假電競熱潮。

▲大陸遊戲巨頭騰訊。 （圖／路透社）

此外，騰訊這次所合作的高通也許多Android手機所用芯片的最大供應商，其市值約為4,530億美元。高通中國區董事長孟樸表示，手遊作為5G的重要應用之一，很快就能利用新一代連結所帶來的好處。他強調，更快速、更大帶寬以及處於領先水平的超低時延，將可提供即時、多玩家、沉浸式的遊戲體驗。