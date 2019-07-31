4字揭柯文哲最大心魔　她勸：猶豫就別選

圖文 / 鏡週刊



明年總統大選，台北市長柯文哲動向備受關注。本刊掌握，柯營布局2020大選備有3套劇本，前鴻海董事長郭台銘是否加入戰局，成為台北市長柯文哲參選與否的關鍵，而柯P至今一直對參選猶豫不決的最大心魔也隨之曝光。

柯核心幕僚透露，柯文哲對於是否參選至今仍拿不定主意，原因在於向來把「正直誠信」掛在嘴邊的柯，對「落跑市長」4個字耿耿於懷；柯P心腹蔡壁如私下多次直言，這就是柯遲未做決定的「心魔」，她近日甚至對柯建言：「有猶豫的事情那就不要做！」

柯營內部鴿派勸退聲量也漸增。「總統大選不是市長選舉規模，這些要幫忙打選戰的人要塞到哪去？」鴿派幕僚坦言，沒政黨奧援、又被台北市政綁住的柯P，該如何組織人力、物力、財力打一場全國選戰，的確讓大家很頭疼。

一名柯核心幕僚便直言，去年九合一大選，尋求連任的柯P還能以市政幕僚為班底跑遍北市，但選前一個月，藍綠一對決，柯由一路領先轉為微幅落後，電視曝光度銳減，柯在傳統媒體完全消聲匿跡，最後一週緊急啟動車隊掃街、與館長合體，才扭轉頹勢、驚險連任；2020若要參選總統，預期在藍綠動用大筆資源壟斷媒體下，勢必得打一場「不一樣的選戰」。



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