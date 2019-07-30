領獎一半突倒地！季軍台上痙攣抽搐…主辦冷眼繼續「頒完再救」

▲馬拉松季軍痙攣倒地，主辦單位卻無視繼續頒獎。（圖／翻攝自微博下同）

記者何文君／綜合報導

貴州六盤水市28日舉辦國際馬拉松賽，來自非洲衣索比亞女選手費卡德（Alemaz Negede Fekade）奪得季軍，在上台頒獎時肌肉痙攣直接倒在舞台上。主辦方堅持繼續頒獎，甚至把花束放在費卡德腳邊後要求拍合照，等頒獎程序完成才開始急救，挨批冷血。負責單位解釋，當下不中斷頒獎儀式是因尊重運動員，而且也要兼顧冠亞軍的感受。

綜合陸媒報導，貴州28日風光舉辦「夏季國際馬拉松賽暨全國馬拉松錦標賽（六盤水站）」，非裔選手費卡德獲得季軍，準備上台領獎時卻突然倒地開始抽搐，引起台下嘉賓一片驚呼！未料主辦單位堅持繼續頒獎，頒獎人甚至走到費卡德腳邊放下花束後，繼續走到台前和其他選手合照，待頒獎典禮結束才開始急救程序。

▲頒獎人將花束放在費卡德腳邊後，繼續與其他選手合照。

影片隨即在網路傳開，引起網友撻伐「實在太冷血」、「一個國際賽事竟有這種情況」、「丟臉到全世界」。事後主辦單位解釋，當時費卡德比完賽就開始肌肉痙攣，但仍堅持上台領獎，一開始還能自行走上台，沒多久就突然倒下。

鐘山區文體局負責人表示，當下不中斷頒獎儀式急救，是因尊重運動員，「好不容易跑完了全程取得成績，希望他們都拿獎，而且也要兼顧冠亞軍的感受。」目前費卡德經治療後已無大礙，但主辦單位的處理態度，仍被批評太過冷血。

▲頒獎典禮結束後，救護人員才將費卡德抬走急救。



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