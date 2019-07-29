讓善的循環傳遞下去永不止息　成立32年奇美醫志工隊續徵志工

▲奇美醫學中心志工隊誠徵志工新血，歡迎報名。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

從1987年創隊至今已邁入32個年頭，志工隊人數超過400人共分成7個組別，志工們依照服務的類別，分別提供引導及諮詢指引服務、協助民眾上下車服務、輪椅租借服務、協助輸送病人順利完成就醫或住院手續、關懷住院病人及幫行動不便的病人提供擦澡服務…等，幫助無數病友與家屬。

奇美醫學中心社會服務部社工組志工管理員楊雅涵指出，奇美醫學中心志工隊此次招募之時間為8月1日至31日，服務組別分別為：服務組、急診組、門診組、病房訪視組、安寧組及母嬰親善組。服務時間為週一至週五上午8時30分～11時30分，週一至週五下午2時～5時。

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志工每週至少固定一個時段值班，每次值班3小時。另開放徵求急診組、門診組週一到週五中午11時～下午2時的志工及服務組星期五晚上6時～9時的志工。

若年滿20歲以上，國小以上畢業者，具愛心、耐心、肯學習，對醫院志工服務有興趣的民眾，可至奇美醫學中心第一醫療大樓一樓服務台、教學大樓一樓社會服務部索取報名簡章或網路報名：至奇美醫學中心網站下載報名表mail至800604@mail.chimei.org.tw。如有疑問，請撥打諮詢電話為(06)2812811轉52126、52131（週一至週五上午8時至下午5時）。