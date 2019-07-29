華為首個鯤鵬生態基地及超算中心落戶廈門　5年花137億建生態圈

▲華為首個鯤鵬生態基地及超算中心落戶廈門。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

華為首個鯤鵬生態基地及超算中心28日正式落戶福建省廈門市。「鯤鵬生態基地」專案是華為軟硬體開發平台，以共同打造鯤鵬產業生態為目標，吸引生態合作夥伴入駐，合作開發鯤鵬系列生態產品。此前，華為還規劃將在未來5年內投資人民幣30億元（新台幣137億元）來發展鯤鵬產業生態。

據《新華社》報導，超算中心依託華為自主研發的產品和服務能力，採用以華為鯤鵬CPU為核心的「泰山伺服器」（TaiShan），同時引入中國國產作業系統、資料庫系統等，預計總規模達15億元人民幣左右（約新台幣68億元）。

此前，華為輪值董事長徐直軍表示，華為將攜手產業合作夥伴一起打造鯤鵬計算產業生態，為各行各業提供基於鯤鵬處理器的領先IT基礎設施及行業應用。

華為雲23日在北京舉辦了「鯤鵬淩雲，開啟多元新架構」論壇，啟動了鯤鵬淩雲夥伴計畫，首批投入1億元人民幣（約新台幣4.5億元）為合作夥伴提供全面支持，將幫助100家夥伴完成基於鯤鵬雲服務的開發、應用移植，讓夥伴通過華為雲市場實現5億元人民幣（約新台幣22.58億元）以上銷售收入。

華為雲業務是華為全力支持和打造的戰略性業務，是華為在2017年成立的一個業務板塊，現在基於華為鯤鵬處理器打造了鯤鵬雲服務和解決方案，將開啟雲上的多元新架構。