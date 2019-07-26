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華為首款5G手機「Mate20 X」深圳亮相！定價2.8萬元

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▲▼「Mate20 X 5G」。（圖／翻攝華為官網）

▲「Mate20 X 5G」。（圖／翻攝華為官網，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

「HUAWEI Mate20 X 5G」26日在華為深圳總部亮相，定價為6199元人民幣（約新台幣2.8萬元），是全球第一台同時支援獨立組網（SA）和非獨立組網（NSA）的手機，不僅搭載自家研發的麒麟980晶片和巴龍5000晶片，還擁有7.2英吋的螢幕。

綜合媒體報導，華為首款5G手機今（26）日開始預售，8月16日正式發售，而記憶體8GB及儲存空間256GB版本售價為6199元人民幣，更可同時搭載一張5G及一張4G電話卡。

▲▼「Mate20 X 5G」。（圖／翻攝華為官網截圖）

▲「Mate20 X 5G」。（圖／翻攝華為官網截圖）

據了解，華為「Mate 20 X 5G」是全球首部搭載雙7nm 5G晶片的智能手機，擁有7.2英寸螢幕，解析度為1080x2244像素，後置有4000萬、2000萬、800萬三組鏡頭，不過電池容量將由標準版的5000mAh降為4200mAh，並支持40W快速充電。

所謂SA/NSA，分別是指現時5G上網的兩種模式，即獨立組網和非獨立組網。SA使用新建5G網路，優勢在於不依賴於現有4G網路，但前期投入成本較高；NSA則更加靈活，可自動切換5G及4G，建設成本較低，但手機會較耗電。

不過，中國第一部5G手機其實早被中興（ZTE）拔得頭籌，他們23日就發布「Axon 10 Pro 5G」，而定價為4999元到5188元人民幣（約新台幣2.2萬元到2.3萬元）。他們說下載1GB的1080P高解析影片只要4秒，而下載1部40GB藍光電影僅需160秒。

▲▼「Mate20 X 5G」。（圖／翻攝華為官網）

ET快訊
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關鍵字：華為,Mate20 X 5G,中興,Axon 10 Pro 5G,深圳

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