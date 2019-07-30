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No More Ransom專案　3年來讓駭客少賺近34億

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▲▼No More Ransom專案發起三周年。（圖／取自No More Ransom官網）

▲No More Ransom專案發起三周年。（圖／取自No More Ransom官網

記者王曉敏／綜合外電報導

在No More Ransom專案發起三周年之際，歐洲刑警組織（Europol）宣布，該專案自2016年7月來，已協助全球188個國家，超過20萬名萬名勒索軟體受害者解密遭駭檔案，並成功攔截了高達1.08億美元（約新台幣33.8億元）駭客的非法收入。

歐洲刑警組織旗下的歐盟網路犯罪中心（European Cybercrime Centre，EC3）於2016年7月攜手荷蘭的國家高科技犯罪部門、俄羅斯電腦安全公司卡巴斯基實驗室（Kaspersky Lab）及美國跨國電腦安全軟體公司邁克菲（McAfee），共同發起「No More Ransom專案」。這項非營利專案旨在結合產官學資源，共同打擊勒索軟體業務。透過其提供免費解密工具，協助化解勒索軟體攻擊，包括GandCrab及Shade等。

歐洲刑警組織網絡犯罪中心負責人威爾遜（Steven Wilson）表示，仔細觀察勒索軟體可以發現，要在幾秒鐘內感染設備是非常容易的事，「只要受害者不小心的點擊一次，其資料庫、生活的記憶或照片，就會瞬間消失。More Ransom除了替受害者帶來希望之外，也是向駭客傳達一個明確的訊息：國際社群將會團結以共同將駭客繩之以法。」

根據歐洲刑警組織上周五（26日）在推特發布的消息，No More Ransom自推出以來，網站的訪問數已超過300萬次。如今，No More Ransom已擁有82種不同類型的解密工具，可用於解密108種不同類型的勒索軟體，並支援包括正體中文在內的36種語言。

歐洲刑警組織表示，自專案推出後陸續有企業及政府組織的加入，包括亞馬遜雲端運算服務（AWS）、梭子魚網路（Barracuda Networks）、芬蘭防毒軟體公司芬氏安全（F-Secure）、萬事達卡（MasterCard）及歐洲銀行聯合會（EBF）等。除了企業的支持，安全軟體製造商如Emsisoft、Avast及Bitdefender野一直積極創建解決這些勒索軟體攻擊及解密受害者文件所需的解密工具。除了涉及的101家公共及私人企業及組織外，No More Ransom專案還包括42個執法機構及5個歐盟機構。

最初在歐洲推出的No More Ransom專案如今也已擴展至全球188個國家，據統計，南韓及美國現在是該服務網站最大的流量來源。

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關鍵字：No More Ransom,勒索軟體,駭客

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