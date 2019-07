美國史上最嚴重資安漏洞影響1億人　駭客粗心用真名被逮

▲在這次事件中損失慘重的第一資本金融公司。(圖/路透)

實習記者陳威翰/綜合外電報導

美國第一資本金融公司在5月22日發生了美國有史以來最大的個資外洩事件,共計超過1億名顧客的資訊被駭客偷取,嫌疑人在美國時間周一(29日)被逮。

If you want to learn more about the Capital One cyber incident, please visit https://t.co/8jTV9E6Lit