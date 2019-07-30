小心噴毒液！打死「隱翅蟲」皮膚紅腫癢　專家建議用吹的　

▲隱翅蟲在皮膚上爬行時，會造成線狀痕跡的皮膚病變。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

每年到了夏天，許多人身上往往開始覺得癢癢的，尤其是脖子附近常發紅、腫；更有些人皮膚上還出現線狀痕跡及壞死性紅斑，皮膚科醫師表示，這種情形即是隱翅蟲皮膚炎。

大千健康醫療體系康平診所皮膚科醫師蕭毓良表示，隱翅蟲主要在夏季出沒且本身有趨光習性，因此除在山區及郊區會出現，也容易在住家中被發現。隱翅蟲皮膚炎不是因為蟲螫咬人體所導致，而是蟲體內含有刺激性毒素「隱翅蟲素」造成的。

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▲醫生表示，若貿然將身上的隱翅蟲打死或壓碎，容易沾染大量毒液，而產生嚴重的過敏及灼傷。（圖／記者黃孟珍翻攝）

蕭毓良解釋，隱翅蟲在皮膚上爬行時，會從關節腔分泌出隱翅蟲素，引起皮膚病變，造成線狀痕跡；若被打死或壓碎時，則會造成毒液大量濺出，產生嚴重的過敏及灼傷，皮膚隨即會發生刺痛、紅腫、水泡與糜爛；若手指有沾到毒液，又再去碰觸到其他部位的皮膚，就會擴大病灶的範圍。

大千醫院表示，不只在戶外容易接觸到隱翅蟲，不少案例是因隱翅蟲跑進家中臥室，一覺醒來才發現皮膚出現潰爛，因此醫生建議民眾：1.就寢前檢查床鋪是否有隱翅蟲。2.在戶外活動時要穿著遮蔽性衣物。3.看到隱翅蟲不要用手打死，最好用口將蟲子吹走，避免接觸到大量的蟲液。4.若不慎沾到蟲液，立即以肥皂及大量清水沖洗乾淨，並立即就醫。