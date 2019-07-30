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壽險公會龍頭之爭／黃調貴拚連任、許舒博有意角逐　南山人壽不表態

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▲國泰人壽董事長黃調貴（左）、台灣人壽副董事長許舒博。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲壽險公會理事長黃調貴（左）、台灣人壽副董事長許舒博。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者楊絡懸／台北報導

壽險公會8月30日將舉行理監事改選，現任理事長、國泰人壽董事長黃調貴爭取連任，傳聞台灣人壽副董事長許舒博也有意角逐，且找上南山人壽尋求支持。對此，南山人壽30日表示，不便回應市場傳言，也不會宣布是否已有支持對象，一切都要等到選舉當天，才會得知更詳細的結果。

黃調貴擁有壽險資歷40年以上，是清華大學數學碩士，具有日本及中華民國精算學會精算師資格。他進入保險業只待過國泰人壽，一生奉獻，歷任數理精算、業務、投資、企劃等部門，管理嚴格，也訓練出多位總經理、資深副總經理等級的子弟兵，是國泰金控董事長蔡宏圖的大將，擁有國泰集團的資源與支持。

許舒博出身政治世家，曾擔任立法委員，政治人脈廣，政治生涯後期才轉入保險業，這次又傳出有意角逐壽險公會理事長，並已開啟「請益之旅」，尋求業界支持。不過，《ETtoday新聞雲》日前曾在「金舶獎」頒獎典禮當面向他查證，但許舒博頻頻回答：「沒有，現在都沒有。」

據了解，大型壽險公司與老壽險聯盟為了維持公會的專業與穩定，較偏向支持黃調貴；許舒博則是人脈廣，加上台灣人壽應會力挺自家副董事長，是基本盤。

市場傳聞，許舒博透過管道尋求南山人壽支持，但《ETtoday新聞雲》記者實際詢問南山人壽，並未得到公開支持許舒博的答案。南山人壽表示，對於市場傳言，不便回應，也不會宣布是否支持誰，這部分仍要等到選舉當天，才會得知更詳細的結果。

壽險公會8月30日舉行理監事改選，8月2日確定會員代表名單，22家壽險公司依公司規模各自擁有3至7張選票。壽險公司會員代表86張票初步選出21位理事、7位監事及1位常務監事，再由21位理事投票選出7位常務理事及理事長。

根據以往情形，大型壽險公司如國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、新光人壽等很有可能取得2席理事，能否獲得大型壽險公司支持，將是角逐理事長寶座的重要關鍵。

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關鍵字：壽險公會,理事長,黃調貴,許舒博,國泰人壽,台灣人壽,南山人壽

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