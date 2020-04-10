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賣美債獲利！南山人壽3月賺41.3億元　第一季累計賺114.9億元「年增43%」

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▲▼南山人壽示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

▲南山人壽。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

南山人壽10日公布自結獲利財報，受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，3月股市重挫，但2019年已伺機買進美國公債，並實現資本利得；3月自結獲利稅後淨利為41.3億元，第一季累計稅後淨利為114.9億元，較2019年同期成長43%，每股盈餘（EPS）0.9元。

南山人壽表示，3月金融市場因疫情造成股市重挫、信用利差上揚，惟美國公債利率創下新低。南山人壽研判市場行情恐有變化，自2019年開始調整資產配置，持續買進美國公債，且在此波利率創下新低之際，也實現部分資本利得，同時累積未來經常性收益。

保費收入方面，南山人壽3月合併新契約保費為97億元，較2019年同期新契約保費水準衰退40%；3月合併總保費為354億元。南山人壽指出，3月投資市場波動劇烈，投資人趨向保守轉而購買保險商品，南山人壽以傳統美元理財型商品銷售最多。

此外，疫情帶動保戶對健康醫療商品的重視及需求，也助整體新契約保費收入。根據南山人壽內部統計，南山人壽意外及健康險3月新契約業績為6.3億元；截至今年第一季為止，南山人壽意外及健康險新契約業績達19.2億元，相較於2019年同期成長了約20%，於市場上領先。

至於南山產物，3月持續成長，總保費收入達4.66億元，較2019年同期增加5%。其中，個人險簽單保費收入3.5億元，較2019年同期成長3%，主要成長為車險及住家險。

然而受到新冠肺炎疫情影響，南山產物暫停銷售旅綜險，整體成長率不如預期；而企業險簽單保費收入也較2019年同期成長15%。整體來看，2020年第一季總保費收入成長8%。

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