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平價冬蟲夏草！50歲大媽補身體「連吃30多條」　呼吸驟停險喪命

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▲▼ 。（圖／翻攝自微博）

▲金蟬花俗稱大蟲草，屬於蟲生真菌。 （圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

金蟬花因營養價值高，取得較為容易，因此被稱為「平價冬蟲夏草」。浙江寧波市一名50歲的劉姓婦人在聽說其功效後，上山採摘來煮湯，並一次性吃掉數十顆金蟬花，隨即出現噁心、頭暈及嘔吐，更一度呼吸驟停，幸經送往醫院搶救後化險為夷。

綜合陸媒報導，劉婦人日前聽說金蟬花有類似冬蟲夏草的功效，而且離家不遠的山上就有，於是上山採摘烹飪。她在一口氣連湯帶渣吃了30多根金蟬花後，逐漸出現噁心、頭暈的情況，一開始並沒有在意，但到了淩晨她開始嘔吐。

劉婦人被丈夫和兒子送到醫院後，醫生考慮為疑似「金蟬花」中毒。隨著時間推進，劉婦人精神萎靡，出現了心臟中毒症狀，心跳速度下降，僅僅十幾秒突然呼吸心跳驟停，醫生立即進行心肺復蘇。隨著接受氣管插管等治療，劉女士目前已脫離危險，轉入普通病房。

急診科醫生表示，「近期，因食用野外蘑菇等而導致中毒的患者不少，但金蟬花中毒的不多見，尤其是病情這麼急這麼重的更是少見，好在經過及時有效治療，病人好轉了。」

至於為何會因使用金蟬花引起中毒，寧大附院中醫科主任婁海波分析，可能因為山上採摘的植物受到土壤等污染，或發生了腐爛霉變；另一種可能是劉婦人辨認錯誤，採摘了外形酷似金蟬花，譬如小蟬花這類植物。

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關鍵字：冬蟲夏草,金蟬花,食物中毒

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