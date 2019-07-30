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年輕就是做自己！這不只是一碗泡麵　還有生活態度

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▲年輕就是做自己！這不只是一碗泡麵，還有生活態度。（採訪撰稿／記者吳思瑤；攝影剪輯／記者陳家豪）

▲▼年輕就是做自己！這不只是一碗泡麵　還有生活態度 。（圖／記者陳家豪攝）

▲味味A排骨雞麵推出3支創新泡麵廣告，展現吃泡麵的生活態度。（圖／記者陳家豪攝，以下同）

記者吳思瑤／台北報導

年輕人最流行的語言到底是甚麼？「你很可撥」「不要旋轉我」...這些都是90年後的國高中生時常掛在嘴邊的話。面對不斷進步的時代，分秒都要跟上潮流，現在連同廣告也輸人不輸陣。

▲▼年輕就是做自己！這不只是一碗泡麵　還有生活態度 。（圖／記者陳家豪攝）

▲▼跟上年輕世代腳步，吃泡麵已經不是餓了才吃，最重要的反而是吃泡麵的生活態度。

▲▼ES_The Way Home 1 - Björn Skogsberg 。（圖／記者陳家豪攝）

常吃泡麵的你真的是因為肚子餓而吃嗎！其實吃泡麵也是一種生活態度，味味A排骨雞麵推出3支不同於以往的廣告，不刻意展現商品的料好味美，反而以簡單幾句話傳達年輕人追夢精神，讓每個人不只是吃泡麵，也能完成最初的那份夢想。

▲▼ES_The Way Home 1 - Björn Skogsberg 。（圖／記者陳家豪攝）

▲年輕人表示自己超愛吃泡麵，很享受而且也是很簡單的夢。

記者實際找了一些年輕人詢問，有的人說「平常很常吃泡麵！覺得吃泡麵是一種享受，也是滿簡單的夢」、「以前念書的時候很容易肚子餓，但家人都睡了，只好自己泡來吃」「泡麵湯頭特別香、特別好吃」

就是這種「吃起來特別爽快」的態度，讓吃泡麵不單純只是想填飽肚子，反而成了一種熟悉回憶。已經飄香數十年的味味A排骨雞麵，陪伴很多人成長，而熟悉的的口味、香味甚至連湯頭，都讓人吃了不會忘，想一碗接著一碗吃。

▲▼年輕就是做自己！這不只是一碗泡麵　還有生活態度 。（圖／記者陳家豪攝）

▲▼味味A排骨雞麵飄香數十年，熟悉味道令人忘懷，想起「家」、想起「過去」等回憶。

▲▼年輕就是做自己！這不只是一碗泡麵　還有生活態度 。（圖／記者陳家豪攝）

懷念的味道，讓人時不時想起，一吃再吃，就連年輕女孩也很喜歡「想到阿嬤煮的麵」、「有家的味道」、「吃完一碗，會想再吃第二碗」，還有北漂學生也說，泡麵就是消夜必吃，大家一起吃也不孤單，似乎是有一種渴望放鬆的夢想。

▲▼年輕就是做自己！這不只是一碗泡麵　還有生活態度 。（圖／記者陳家豪攝）

▲▼推出「香耐兒篇」、「DNA篇」、「月光族篇」展現不同寓意，勾起年輕人或老饕客心中的回憶。

▲▼年輕就是做自己！這不只是一碗泡麵　還有生活態度 。（圖／記者陳家豪攝）

味味A排骨雞麵用全新的溝通方式，勾起不少人年輕人或老饕客心中的回憶，就如同廣告上所呈現的，到月底剩沒多少錢還是要吃的月光族、即使身邊有任何香味，也抵擋不了排骨雞麵的熟悉滋味；甚至從小到大早已經有了泡麵DNA，用創新意境，傳達最熟悉也最懷念的滋味，當喚起記憶的同時，也拉近與年輕人距離。

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關鍵字：味味A排骨雞麵,泡麵,味丹,年輕人,廣告,語言,月光族

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