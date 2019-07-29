初選時答應「桃園癌症村」200人健檢　郭董落敗後…仍默默兌現承諾！

▲郭台銘景美遊街拜票。（圖／記者葉南州攝）



記者邱茀濱／綜合報導

鴻海集團創辦人郭台銘自國民黨初選公布以來，已經消失15天，而他初選時承諾要為「桃園觀音區癌症村」200人做的免費健檢，即使落敗後也還是默默地在做。另一方面，挺郭社團「正義老虎軍團」28日也在大安森林公園舉辦連署活動，希望能把郭台銘「喚回來」選總統，不料現場一名71歲的郭粉卻遭到一名「不願看到藍營分裂」的支持者毆打。

自從初選落敗以來，郭台銘至今已經出國15天，就連國民黨全代會也缺席，臉書更停留在21日談「日韓原料戰對台灣的影響」，但是根據他的幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤表示郭董8月初就會回國，但時間還是個謎。

劉宥彤接受《ETtoday新聞雲》電訪時指出，郭台銘對未來動向沒有任何表示，連署也不是官方動作，郭辦對支持者表達感謝之意，但是現階段大家不用這麼辛苦，呼籲雙方粉絲都能保持理性，一切待郭台銘8月初回國後再決定。

據了解，郭台銘就算初選未過，仍然默默地兌現自己的承諾。他11日視察桃園觀音區「癌症村」時，就說過要協助遷村和提供200人免費健檢。

此外，郭粉「正義老虎軍團」自發性推動總統連署，除了27日在台北車站、西門町擺攤外，28日下午也在大安森林公園發起連署行動。當時71歲陳姓退休教授在攤位上勸說連署，但一名周姓老翁騎腳踏車經過不滿，當場斥責「初選都已經結束，應該支持初選勝利者」，後來雙方更爆發衝突。

▲郭台銘談「日韓原料戰」。（圖／翻攝自郭台銘臉書）