衛武營打造全台獨家「馬戲平台」　馬戲迷能欣賞還能親身體驗！



▲衛武營今（24）日在榕樹廣場舉行快閃表演，宣告「馬戲平台」啟售。（圖／衛武營國家藝術文化中心提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

衛武營國家藝術文化中心今（24）日在榕樹廣場舉行快閃活動，以扯鈴、晃梯等演出，宣告11月的「馬戲平台」系列節目，將於7/25中午12時正式啟售。他們打造全台獨家的馬戲平台，不但邀請國際知名馬戲團對來台演出，還將舉辦工作坊，讓觀眾不只是坐在台下乾瞪眼，也能透過專家指導，親身體驗感受馬戲技藝樂趣。

今年衛武營「馬戲平台」將於11月18日（一）至24日（日）舉行，將帶來英國愛丁堡藝穗節Assembly馬戲節目——瑞典斯瓦爾巴德馬戲劇場的《天才蠢蛋》；還有巴西聖保羅國際兒童藝術節強檔、路易與貝德羅・薩爾托里督瓦列兄弟演出的《孿生兄弟》；以及風靡法國外亞維農藝術節，台灣FOCA福爾摩沙馬戲團的《一瞬之光・How Long is Now》。

《天才蠢蛋》是由畢業於瑞典斯德哥爾摩馬戲藝術大學、四位全方位的創作型大男生，運用劇場元素、馬戲特技藝術和舞蹈，以及音樂創作打造出的傾力搞怪之作，節目將歌聲結合馬戲團表演、肢體劇場元素，展示人類野性難馴的一面，獲選為今年澳洲Adelaide Fringe最佳馬戲及肢體劇場。

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《孿生兄弟》由芬蘭與巴西混血雙胞胎青年路易與貝德羅・薩爾托里督瓦列兄弟，以絕佳默契帶來演出。兩人創作主要圍繞著手足之情、雙胞胎之間的「神秘連結」，以「弓與箭」表演，揉合射箭運動、視覺劇場和馬戲藝術，帶來幽默同時又令人血脈賁張、捏把冷汗的演出！



▲溜溜球雙金氏世界紀錄保持人楊元慶。

而台灣在地的FOCA福爾摩沙馬戲團，前年以《一瞬之光・How Long is Now》驚豔法國外亞維農藝術節，此次將登上衛武營戲劇院舞台！節目靈感來自奧地利藝術家歐文・沃姆（Erwin Wurm）的「一分鐘雕塑」（one minute sculpture）系列概念，通過生活道具與身體的荒謬組裝，挑戰和顛覆馬戲追求身體奇觀、感官刺激的傳統，試圖以「日常馬戲」的觀念，讓特技身體除了展現於雜耍，還展示了人類的當代生活樣貌。

演出節目之外，衛武營也將在戶外劇場舉辦「日落之夜」演出，集結國立台灣戲曲學院民俗技藝學系《流動在城市中》、亞當先生《Mr. ADAM》、楊元慶《讓夢轉動》、FOCA福爾摩沙馬戲團《未來馬戲》、身聲劇場等團隊馬戲技藝大會串，要讓觀眾在夕陽下欣賞馬戲表演的無限可能，該活動將採自由入場。

今年也將連續第3年與「法國國家馬戲藝術中心」（CNAC, Centre national des arts du cirque）合作專業人才培訓工作坊，將延續發展特技與舞蹈創作應用，以《特技、舞蹈創作應用培訓營Part II》為工作坊主題，持續與台灣唯一培養雜技、特技等專業表演者的國立台灣戲曲學院合作，更首次將活動場地移至該校的台北內湖校區，期盼開拓更多學子將技術轉化成創作，成為未來台灣馬戲的創作高手。

另外有為期3天、共5場的「台灣當代馬戲國際論壇」於11月22日（五）至24日（日）舉辦，主題為《如何馬戲？如何冒險？—馬戲生態系統的發展、建構與串聯》，邀請馬戲及街頭藝術從業人員，或對馬戲表演有興趣者參與。講者包括來自法國、韓國、日本與台灣的專家，一同分享與探討馬戲的發展與可能性。11月23日至24日連續2天下午，在榕樹廣場舉辦「大眾體驗工作坊」，透過專業表演者的帶領，讓參與民眾可以體驗溜溜球、扯鈴與孩童跑酷等馬戲雜耍樂趣。

迫不及待想一解馬戲癮的觀眾，也可搶先看9月27日至29日（日）由三次參與奧運開閉幕式典禮策畫的芬茲．帕斯卡劇團，演出融合戲劇、舞蹈、馬戲、歌劇的《魔幻旅程》。

衛武營國家藝術文化中心藝術總監簡文彬表示，新生的衛武營作為國際級劇院，一直勇於挑戰未知與探索表演藝術新的可能。今年的「馬戲平台」除了有國內外頂尖團隊的節目，還舉辦大眾工作坊，讓眾人不再只能是坐在台下的觀眾，更可以透過專業藝術家指導，親身操作，感受馬戲技藝的樂趣。此外還有探討當代馬戲趨勢與未來的國際論壇，和法國國家馬戲藝術中心、國立台灣戲曲學院合作的專業工作坊等豐富活動。詳情可至衛武營官網查詢。