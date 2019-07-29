快訊／警匪駁火！　高雄市刑大南投逮人轟9槍　毒販中彈送醫

記者洪正達／高雄報導

高雄市刑大偵二隊幹員偵辦一起販毒案，鎖定到一名可以男子並跟監到南投某家汽車旅館前，沒想到男子卻突然持朝警方射擊，雙方駁火9槍後，男子中彈受傷，目前正送醫急救中。

▲高雄市刑大幹員今天中午在南投與販毒集團發生槍戰，嫌犯全遭壓制。（圖／記者洪正達翻攝）

高雄市刑大表示，偵二隊幹員掌握到林姓嫌犯（32歲）線索後，一路跟監到南投市一間汽旅，沒想到林男發現有警方尾隨，立即朝警方開槍，幹員前後共回擊9槍打傷林男，導致林男中槍倒地，目前119消防局已將他送往當地醫院救治。