深夜持刀搶劫落單女...32歲男勸「以後別一個人」　一句話露餡被逮捕

▲徐男深夜鎖定落單女下手。（圖／翻攝北京時間，下同）

記者洪珮瑄／綜合報導

江蘇省揚州市近日發生一起搶劫案，一名32歲徐姓嫌犯深夜鎖定落單的汪姓女子，接著騎著摩托車上前搶劫。當時，他手裡拿著一把刀，威脅汪女將手機及包包交出，等到犯案完要離開時，還好心勸對方「以後別自己一個人」。事後，警方依汪女所描述的「一句話」將男子找到並逮捕。

綜合陸媒報導，汪女當時剛散完步，正準備騎電動車回家，不過卻突然接到朋友來電，於是她便停下車與對方聊天。隨後，一名騎著摩托車的男子突然出現，手裡還拿著一把刀，將汪女的手機、包包、錢都搶走，過程中還不斷威脅，「不要動，動了桶死妳！」

▲女子停下車講電話，隨後遭陌生男持刀威脅。

汪女表示，「當時我跟她說你把錢拿去可以，但把包包裡面的卡還我，因為你拿了也沒用，之後對方愣了一下便同意了。」隨後，汪女趕緊到友人家中求助並報警，詳細向警方描述歹徒的犯案過程，以及模仿對方的特殊口音；不過，她的其中一句話最引起警方注意。

汪女提到，「歹徒當時說，看到我2次了，以後深夜不要一個人在外面。」事後，警方表示，透過監視器發現，有一男子在不同天的相同犯案時段路過了2次，而且之後就騎車進樹林裡，換了裝之後才出來，消失在某一個地點，之後透過附近居民的描述，找到徐男的住家，便埋伏多日逮人。

▲徐男犯案後進樹林裡換裝。

該名犯案的徐男坦承，那陣子不小心騎車撞到人，加上汽車保險又剛剛失效，心情不好喝了點酒，之後便在酒醉後心生歹念，搶劫深夜落單的汪女。目前，徐男因涉嫌搶劫，被警方刑事拘捕。

▼嫌犯因缺錢又喝醉酒，進而心生犯案念頭。