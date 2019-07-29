青年職涯體驗營　陪伴青年們尋找自我定位

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署青年職涯發展中心，在台南新化林場舉辦第一梯次青年職涯體驗營《人森狂想曲》，以體驗教育鼓勵青年勇於跨出腳下的那一步。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署青年職涯發展中心，為讓青年透由講座、團體互動、體驗活動及生態課程，從不同視角進行覺察、思考，7月27、28日在台南新化林場舉辦第一梯次青年職涯體驗營《人森狂想曲》，以體驗教育鼓勵青年勇於跨出腳下的那一步，即使遭遇挫折、無法一次到位，仍能保持彈性的心態應對。



體驗營活動由謝忠明老師揭開序幕，帶領青年們自我探索，並善用自我優勢進而自我認同，透由活動互動中，能肯定自己提升自信，同時找到自我定位。營隊的講師群透過活動讓大家能找到自己的特質，找到未來的方向，並提醒要記得，在溝通與人際互動的過程中，團隊才是王道，希望大家能找到適合的團隊，朝自己的目標邁進。





除了室內的活動外，也有戶外的體驗課程及生態學習，青年職涯發展中心企劃豐富課程，期盼讓青年朋友瞭解，職涯不僅只侷限在工作上，而是生活中各種不同元素的總和。YS青年職涯發展中心黃豑頡主任表示，在青年朋友的身上看到無限的希望，YS想陪伴大家，直到青年能陪伴自己，也成為自己跟他人的依靠，祝福大家在每一個當下都能良善與快樂的前行！



兩天一夜的體驗營活動，讓參與的青年都感到充實與大呼值得，並紛紛表示對自己有更深入的認識，同時結識了來自不同領域的朋友，很感謝青年職涯發展中心的陪伴，讓他們在職涯路上不孤單，體會到除了自己的需求外，也應該學習代人著想及感恩，增進了自己與團隊、社會環境的連結。



青年職涯發展中心將於8月10日、11日於嘉義台灣中油訓練所舉辦第二梯次的青年職涯體驗營，歡迎15~29歲的青年朋友熱情參與，欲知相關講座更詳細訊息可上：青年職涯發展中心／雲嘉南分署臉書粉絲團，洽詢電話：0905-121-901。